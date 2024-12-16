桃園7水資源中心年度綠電 可供6566戶1個月家庭用電

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市府已在龜山、大溪、楊梅、石門、文青水園、桃園北區及中壢7座水資源回收中心，設置太陽能板發展綠電，推估今年度總發電量約221萬9368度，減少約1096噸碳排放量。

桃園市政府水務局今天發布新聞稿表示，在不影響水資源回收中心廠區操作維護及處理功能下，充分利用污水處理設施餘裕空間加設太陽能板，引進太陽光能發電，113年度總發電量約221萬9368度，以經濟部能源署公布112年度電力排碳係數進行換算，減碳量約1096.368噸。

水務局指出，另以經濟部公布112年家戶平均每月用電量約338度來評估，約可提供6566戶家庭用電。

水務局表示，水資源回收中心在既有設施及建物上加設太陽能板，不會占用土地資源，也不會破壞建築物結構，不僅可用來發電，還可幫建物降溫，節省開冷氣的電費支出，遇大雨來襲也可減緩雨水對建物衝擊。

水務局表示，生活污水經水資源回收中心淨化處理後，可回收用於街道澆灌、廁所沖洗、工地抑制揚塵等用水，間接減少自來水使用量，降低石門水庫供水壓力，藉由水資源回收兼具太陽能發電，實踐資源循環附加價值，創造能源更大效益。

除結合太陽能發電外，水務局指出，龜山水資源回收中心規劃增建厭氧處理系統及沼氣發電機組（400Kw/h），目前已接近完工階段，預計明年可投入綠電行列，每年沼氣發電量為500萬度，並減少2500噸二氧化碳排放量，發揮以廢轉能減碳效益，邁向「淨零碳排」政策目標。（編輯：陳仁華）1131216