暖化加劇未來5年全球升溫恐逾1.5度 專家喊危險

（中央社日內瓦28日綜合外電報導）聯合國今天示警指出，2025至2029年間的全球平均升溫有70%機率將超過國際基準攝氏1.5度。

根據聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）發布的年度氣候報告，地球在2023年和2024年經歷有紀錄以來最熱的兩年，因此預料地球將繼續處於創紀錄的變暖程度。

世界氣象組織副秘書長巴瑞特（Ko Barrett）說：「我們剛經歷了有紀錄以來最熱的10年。」

「遺憾的是，這份世界氣象組織報告並沒有顯示接下來幾年會有任何緩解的跡象，這意味著我們的經濟、日常生活、生態系統和地球將會受到與日俱增的負面影響。」

法新社報導，2015年巴黎氣候協定設定的目標，是將全球升溫（和工業化前水準比較）限制在攝氏2度以內，並力求控制在1.5度以內。

愈來愈多氣候科學家認為，較為理想的1.5度升溫控制目標已無法實現，因為二氧化碳排放量仍持續增加。

世界氣象組織最新預測是由英國氣象局（Met Office）彙整，根據全球多個氣象中心的資料製成。

世界氣象組織預測，2025至2029年間的每一年，全球近地表平均氣溫都將比工業化前平均水平高出攝氏1.2至1.9度。

世界氣象組織指出，2025至2029年平均升溫幅度超過攝氏1.5度的機率為70%。

美努斯大學（University of Maynooth）愛爾蘭氣候分析和研究單位（ICARUS）主任索恩（Peter Thorne）表示：「這與我們即將在2020年代後期或2030年代初期、長期超過攝氏1.5度臨界點的評估完全一致。」

他並表示：「我預期在2至3年內，5年展望中平均升溫幅度超過攝氏1.5度的機率將達到100%。」

世界氣象組織指出，2025至2029年中，至少有一年氣溫超越有紀錄最熱一年2024年的機率為80%。

全球氣溫每增加一小部分度數，都會加劇熱浪、極端降雨、乾旱，以及冰蓋、海冰及冰川融化。然而，今年的氣候也毫無緩解跡象。

中國部分地區上週記錄到逾攝氏40度高溫，阿拉伯聯合大公國高溫則逼近攝氏52度，巴基斯坦在熱浪強襲後遭遇致命強風襲擊。

倫敦帝國學院（Imperial College London）氣候學家奧托（Friederike Otto）表示：「我們已經來到危險的暖化程度…澳洲、法國、阿爾及利亞、印度、中國和迦納近來都出現致命洪患，加拿大則是發生野火。」

她說：「2025年還在依賴石油、天然氣和煤炭，簡直是瘋了。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140528