經濟合作暨發展組織：中國鋼鐵補貼扭曲全球巿場

（中央社巴黎27日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天發布的報告指出，中國補貼鋼鐵業者的做法導致全球巿場「扭曲」，同時也阻礙產業在脫碳領域的投資。

法新社報導，中國是舉世最大鋼鐵生產國，2024年產量超過10億噸，但因國內需求暴跌，迫使業者紛紛轉向海外巿場。

OECD指出，全球鋼鐵巿場「遭到非巿場力量扭曲，未獲得這類補貼的生產商無法在公平基礎上競爭」。

報告指出：「中國補貼率（補貼在公司營收的占比）較其他夥伴經濟體的平均值高出5倍。」

自2020年以來，中國鋼鐵出口量已經翻倍。

由於中國房地產巿場蕭條，鋼鐵需求近年來隨之暴跌。全球第3大鋼鐵公司鞍鋼集團3月表示，去年虧損近10億美元。

根據「2025年經濟合作暨發展組織鋼鐵展望」（OECD Steel Outlook 2025）報告，中國的變化對其他國家構成「重大挑戰」，因為他們本身出口下降的同時，進口量卻飆升。

自2020年以來，歐洲聯盟（EU）和英國鋼鐵進口量已增加近13%、日本和南韓18%、北美40%、土耳其52%、南美60%、大洋洲77%。

中國對三級市場的出口也在激增。

報告指出，這些巿場中也有部分國家「正致力因應產能過剩日益加劇的問題，例如北非、中東和東南亞，這些地區因此增加出口，尤其是針對OECD成員國」。

這種情況症導致「貿易救濟」（trade remedy）激增。去年共有19國政府啟動81項「涉及鋼鐵產品的反傾銷調查」，是前1年的5倍。

此外，由於廉價鋼鐵充斥巿場，產業在脫碳投資方面的努力也受到極大衝擊。鋼鐵業在全球二氧化碳排放總量的占比為8%。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140527