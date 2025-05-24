川普簽行政命令擴大發展美國核能 聚焦建小型反應爐

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署一系列行政命令，目的在提振美國的核能發展，包括對這項仍存在分歧的技術取消監管程序。

法新社報導，川普在橢圓形辦公室簽署這4項行政命令時向媒體表示：「我們今天簽署的這些重大行政命令，真的將讓我們成為這個產業的真正強權。」

川普的命令目的在加速新反應爐的建造，並提高國內鈾礦的開採與濃縮，因為美國的這項關鍵燃料大多仰賴進口。

川普表示，重點將放在建造小型反應爐，像是擁有龐大能源需求的科技與人工智慧（AI）公司所需的那種反應爐。

這些命令也將全面改革美國核子監管機構，讓美國能在18個月內推動建造新反應爐的決策。近來有報導指出白宮認為核能監管機構過度規避風險。

川普否認加速監管程序將危及核子安全。

川普說：「我們將非常快速、非常安全地得到核能。該是時候使用核能了，我們將大規模發展核能。」

儘管建造成本高昂，且在2011年發生福島核災後具有政治敏感性，美國對核能的興趣仍日益濃厚。

白宮科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）主任克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）稍早向媒體表示：「川普總統正採取真正具歷史性的行動，開啟美國的核能復興。」

一名白宮高階官員說，政府希望能在2029年1月川普第2個任期結束前「測試與部署」新的反應爐。

這名官員說，川普的命令透過「降低監管負擔與縮短許可審批時間」，對負責批准新反應爐的核子管理委員會（Nuclear Regulatory Commission）進行「根本性改革」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140524