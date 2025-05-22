全球首艘淨零船保利馬1號下水 林佳龍盼技轉海外夥伴

（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部長林佳龍與帛琉總統惠恕仁今天見證全球首艘淨零碳排船舶「保利馬1號」下水，他於社群媒體表示，期待將技術移轉給海外夥伴，讓淨零船在世界各地生產，讓世界看見台灣創新實力與永續價值。

保利馬公司今天在高雄興達港舉行下水典禮，高雄市長陳其邁與外交部長林佳龍、帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、保利馬公司創辦人施振榮等人一起參與命名揭牌及致贈船模儀式，見證台灣海洋永續重要里程碑。

林佳龍晚間在臉書發文表示，這艘結合台灣最尖端的太陽能、氫能、風能與人工智慧（AI）科技的零碳排未來船，是外交部「榮邦計畫」的重要成果之一，未來將協助帛琉發展綠色觀光與藍色經濟。

林佳龍強調，期待未來透過榮邦計畫，將技術移轉給海外夥伴，促進零碳排船在世界各地生產。保利馬1號不僅是一艘船，更是台灣在面對全球氣候變遷問題時，為地球所做出的貢獻，也讓世界看見台灣的創新實力與永續價值。

林佳龍談及，2個月前曾親自參觀過仍在建造中的保利馬1號（Porrima P111），今天正式下水是「新能源與碳權合作」與「永續觀光」兩大旗艦計畫的重要里程碑。他也與貴賓一起登船參觀船艙內部，體驗台灣科技領域的創新技術與實力。

林佳龍說明，保利馬1號將前往日本參與2025大阪世界博覽會，並計畫再啟程前往帛琉，預計將於明年太平洋島國論壇（PIF）中亮相，成為台帛合作的具體成果，並展示「Taiwan can Help, Palau can Lead」（台灣能幫助，帛琉能領導）願景。

林佳龍指出，惠恕仁此次訪台多次提到積極推動國家發展藍色永續經濟與綠色觀光政策，保利馬1號將提供觀光、醫療接駁、海岸巡邏及交通運輸等多元服務，這對於帛琉而言是高效且永續的移動方案。惠恕仁特別重視這項計畫，聘任施振榮為帛琉「國家發展高級經濟顧問」。

林佳龍提到，特別感謝施振榮的遠見與熱情，施振榮在全球推動「淨零碳排」的關鍵時刻，以80歲高齡投入創業，集結台灣頂尖企業與技術，打造出這艘「80%是科技、20%是船舶」的零碳排船，展現台灣供應鏈的能量。（編輯：張若瑤）1140522