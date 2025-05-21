川普政策轉彎 重啟紐約大型離岸風電專案

（中央社紐約20日綜合外電報導）美國總統川普政府先前勒令，停止挪威國家石油公司位於紐約外海的大型離岸風電專案，然而美國官員今天證實，川普政府已撤回這項決定。

法新社報導，美國內政部發言人今天證實，當局已經撤銷Empire Wind風電專案的停工命令。

美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）和挪威國家石油公司（Equinor）昨晚透過聲明宣布前述政策轉變，並指歷經1個月停工後，該公司位於紐約外海的Empire Wind大型專案將能恢復施工。

挪威國家石油公司發言人上週告訴法新社，如果不盡快找到解決方案，公司可能會放棄這項專案。

川普（Donald Trump）一再表示反對風電，主張風機既醜陋又危險。他今年1月重返白宮後不久，便簽署一系列針對這個產業的行政命令，包括暫時凍結聯邦政府對離岸及岸上風電專案的許可和貸款。

美國內政部長柏根（Doug Burgum）4月中旬宣布，內政部將命令Empire Wind專案「立即」停工，並稱前總統拜登（Joe Biden）政府的官員先前未「充分分析」這項計畫。

柏根昨晚在社群媒體發文時沒有提到Empire Wind專案，但讚揚侯可「願意提高關鍵（天然氣）管道的產能」。

彭博（Bloomberg News）報導，川普政府與侯可已達成共識，她可能會允許在紐約州建造新的天然氣輸氣管。

侯可發布聲明感謝川普，強調這項專案對就業和乾淨能源「至關重要」。

挪威國家石油公司估計Empire Wind 1專案價值25億美元，計畫包含建造54座風機，向紐約布魯克林輸送810千瓩（MW）電力，為50萬戶家庭供電。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140521