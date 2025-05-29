歐盟推動近岸外包 將與墨西哥合作打造「綠色港口」

（中央社記者李登文瓜地馬拉市28日專電）為降低美國關稅影響，推動近岸外包優勢，歐盟計劃和墨西哥政府合作，將墨國索諾拉州（Sonora）的瓜伊馬斯港（Puerto de Guaymas），打造成為使用再生能源的現代化「綠色港口」。

墨西哥財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）28日報導，墨西哥政府將和歐盟合作港口現代化工程，將屬於中型港口的瓜伊馬斯港，處理貨櫃的能量提高90倍，讓其成為墨西哥太平洋沿岸主要的物流樞紐。

「金融家」報導分析，歐盟推動的港口現代化工程，主要是對準北美洲國家的近岸外包市場，因為80%近岸外包需要依賴海港來進行轉運。瓜伊馬斯港海運連通性高，可透過橫越太平洋、大西洋和印度洋的洲際航線，連接五大洲35國超過100個港口。

而歐盟推動該港與比利時的安特衛普港（Antwerp）的戰略聯盟，以作為現代化工程的範例。依照歐盟規劃，未來瓜伊馬斯港的運作將使用以太陽能為主的再生能源。而因應未來有更多以電力驅動的大型船舶停靠，碼頭也將設置充電設施，這也是墨西哥港口建設所首見。

之所以推動「綠色港口」，是因為此港口所在的索諾拉州，是墨西哥再生能源重鎮，由於該地擁有極佳日照環境，因此墨國政府已投資2億美元，啟動再生能源轉型的「索諾拉計畫」（Plan Sonora），拉丁美洲最大的太陽能發電站也正在興建當中。

索諾拉州也是墨西哥鋰礦資源最豐富的地區，因為鋰是製造電動車電池最關鍵的原料，墨西哥政府規劃結合再生能源和鋰礦資源，打造一條從礦產提取、電池製造到電動車組裝的完整產業鏈。目前美國福特汽車在索諾拉就擁有生產混合動力與電動車型的工廠，也是該州主要的汽車產業指標。

此外，索諾拉州北邊與美國新墨西哥州（New Mexico）和亞利桑那州（Arizona）接壤，瓜伊馬斯港更具有和美國鐵路系統連結的運輸和地理位置優勢，在歐盟投資者眼中是最好的近岸外包地點。

墨西哥政府除了希望港口能連結電動車和半導體產業，長遠目標更是打造具備淨零排放，擁有大型集裝箱碼頭、礦產物流的戰略性近岸外包樞紐，甚至未來還包括郵輪業務，以促進當地觀光發展。

歐盟表示，目前包括馬士基航運公司（Maersk）、日本郵船（NYK Line）和地中海航運公司（MSC）等多家國際海運企業，都確認參與瓜伊馬斯港現代化工程投資。

報導指出，美國的關稅政策引起國際貿易不穩定性，但墨西哥因與美國簽訂「美墨加貿易協定」（USMCA），不僅成為外國投資的「避風港」，更因為生產成本較低，以及鄰近美國的地理優勢，「近岸外包」已成為墨西哥經濟發展的新契機。（編輯：張芷瑄）1140529