高市民營豬場「黃金」變綠金 全國首家取得綠電憑證

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高市府農業局推動養豬場利用豬糞尿水製成沼氣發電，去年輔導阿蓮區志賢畜牧場，成為全國首家取得生質能發電再生能源憑證的民營養豬場，為畜牧業綠能轉型樹立標竿。

據農業局統計，截至民國113年底，已輔導9家畜牧場建置沼氣發電系統，每年總發電量最高可達349萬度電，相當於960戶家庭一整年用電量，減少1727公噸碳排放。

此外，農業局也推動畜牧場綠能憑證化，已輔導3場畜牧場成功取得5932張生質能綠電憑證，並完成3708張憑證轉移，除了發電供畜牧場自用節省電費，綠電憑證轉移時更可獲得額外收入。

阿蓮區「志賢畜牧場」，作為飼養2040頭的養豬場，109年起由農業局及工研院組成的輔導團隊協助建置30KW沼氣發電系統，每年最高可發電6萬度供場內使用，節省超過新台幣20萬元電費。

農業局去年協助「志賢畜牧場」成為全國第1家取得生質能發電綠電憑證的民營養豬場，若憑證全數交易最高可再額外獲得27萬元交易收入，收益可觀。

志賢畜牧場負責人高志賢表示，沼氣的利用不僅解決畜牧業環保問題，還能利用資源轉換為綠電，是雙贏策略。

高雄市政府農業局發布新聞稿表示，畜牧廢棄物資源化循環利用，不僅可由沼氣發電節省電費，以及綠電憑證增加養豬以外的收益，更符合全球淨零碳排趨勢。

為鼓勵更多養豬場投入沼氣發電，農業局表示，將持續提供多項獎勵與補助政策，並有專業輔導團隊從系統建置、規劃到憑證申請的全程輔導協助，幫助畜牧業者順利投入綠電市場賺取綠金。（編輯：陳仁華）1140303