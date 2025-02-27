環境部推計算器 供民眾估生活碳足跡

（中央社記者張雄風台北27日電）環境部今天推出生活碳足跡計算器，期望透過計算器提供個人化碳排放數據分析，提升全民對淨零綠生活的認識。

環境部舉辦「碳測你的影響力—生活碳足跡計算器」記者會，推出「生活碳足跡計算器」。

環境部次長施文真表示，依國際能源總署研究，要減碳不只是排碳大戶的工作，最後還是要回歸生活改變；推出生活碳足跡計算器，比較簡便，與生活食衣住行有關，讓每個人可以估算自己對全球暖化、氣候變遷的貢獻；相關數據背後的資料庫，也都是國內各部會、國際智庫認可。

施文真說，如旅宿的備品，如果大家都願意減少使用，累積下來的量很可觀；開電動車還是會有些排放，但是如果使用大眾運輸，減碳效果其實也很明顯；這些都是生活行為的改變，讓每一個人都可以貢獻到所生活的環境。

有媒體提問，富人是否會有較多的碳排，能否透過計算器進行薪資人數比例的統計。施文真解釋，因為現在計算器只有問年齡及每戶人口，並沒有設計收入的選項，所以是初步讓大眾了解日常生活可以做出什麼樣的改變，國際上也鮮少針對富人要求減碳的措施。

施文真強調，氣候變遷對所有人都有影響，因此還是希望全民都能正視。

環境部綜合規劃司長洪淑幸表示，計算器中分為5大生活類型，包含住宅能源、交通、飲食（籌備中）、日常用品消費、旅遊休閒等，其中，住宅能源、交通占大部分。

洪淑幸補充，飲食部分，預計最晚會在年底前上線。

洪淑幸說明，5大類型中會先了解生活行為，接下來會導入減碳行為。舉例而言，在住宅能源中了解水電、瓦斯使用的生活行為現況，可以導入如汰換老舊冰箱等減碳行為。

洪淑幸說，明天起至3月29日，民眾登入淨零綠生活資訊平台，使用計算器自評生活碳足跡，即可完成登錄，有機會獲得千萬綠點的抽獎資格；每天前35名完成登錄者，另外可加碼1萬綠點。（編輯：管中維）1140227