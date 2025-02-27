台達能源與國壽簽10年綠電合約 提供上億度綠電

（中央社記者曾仁凱台北27日電）台達電旗下再生能源售電業子公司台達能源今天宣布，與國泰人壽簽署長達10年的綠電合作協議，預計在10年合約期間，為國壽提供超過1億度綠電，同時運用自主研發的軟體，提升發電及用電行為匹配度，優化綠電轉供成效。

國壽透過與台達能源的綠電採購合作，預計將提供更多綠電予商辦大樓的進駐企業，使租戶能以簡易的方式向房東取得綠電，進而達成減碳目標。

台達能源表示，依此合約，已正式轉供綠電給國壽，透過綠電平台與匹配技術，協助提升國泰人壽對商辦大樓進駐企業的綠電供應能力。此次合作展現雙方對於再生能源發展的重視，期許透過綠電採購及綠色租賃方案，未來將攜手更多企業與夥伴，共同朝向國家永續發展與淨零目標邁進。

國泰人壽副總經理郭文鎧表示，國壽以引領產業能源轉型為願景，於2022年與經濟部標檢局共同研議綠色租賃方案2.0，協助大樓承租戶輕鬆取得綠電，為因應企業需求，2024年更以綠色、科技、人性為主軸，將辦公空間升級，推出智慧綠房東hub新型態辦公服務，持續深化綠電服務內涵。

國泰人壽也是亞洲第1家自行遵循聯合國發布的永續保險原則（PSI）的壽險公司。為因應國際淨零碳排趨勢，響應RE100與SBTi（科學基礎減量目標）的倡議，設定2030年前國內營運據點100%使用再生能源、2050年前達成淨零碳排目標，並領先同業推行「綠色租賃方案」，2023年國壽已於台北、高雄主要商辦大樓轉供逾1300萬度綠電，2024年則擴展至六都的商辦大樓，自身營運及客戶使用超過3200萬度綠電。

台達能源總經理張立業則表示，綠電交易市場競爭日益激烈，台達能源有母公司台達集團深厚的能源技術基礎與專業團隊做後盾，可快速建立綠電轉供及匹配的核心能力。（編輯：張均懋）1140227