古城淨零論壇登場 台南率先簽署公部門永續發展倡議

（中央社記者張榮祥台南26日電）「2025古城永續．淨零新篇章」論壇今天登場，台南市長黃偉哲與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新同時簽署「公部門永續發展倡議」，展現雙方推動淨零永續決心。

「2025古城永續．淨零新篇章」論壇，今天在台南市北區登場，響應全球永續發展及淨零排放目標。台南市政府與台灣永續能源研究基金會簽署「公部門永續發展倡議」，未來將強化機構治理、擴大社會影響及推動環境永續等合作面向。

黃偉哲指出，台南市政府是全台第一個簽署公部門永續發展的城市，盼藉由公部門以身作則，拋磚引玉，帶動社會各界投入資源，促進公私協力共同發展，攜手邁向永續。

黃偉哲表示，地球暖化不因特定領袖意見而停止，這是全球須關注議題；面對氣候變遷挑戰，市府呼應國家淨零排放目標，以「能源轉型」、「資源循環」及「綠色運輸」三大優先策略，推動多元綠能、再生水及友善電動車供電環境，建構低碳基礎設施，將挑戰化為機會。

市府發布新聞稿指出，論壇邀來環境部次長施文真、簡又新、亞太ESG行動聯盟理事長戴謙及多名業界代表，就論壇主題「淨零新契機」及「綠電E世代」專題演講，深入對談。

施文真在論壇中剖析碳定價時代及說明中央碳費政策，簡又新則以「文化古都永續新城」為題，闡述永續發展推動方向；討論議題包括綠能發展、企業ESG、碳管理與資源循環、CBAM及AI減碳管理應用等多項議題，並提供具體執行策略。（編輯：陳仁華）1140226