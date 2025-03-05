防熱島效應 北市5年以上建物可申請診斷綠能設備

（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市建管處今天表示，全球暖化速度加快，引發都市產生熱島效應，針對5年以上既有建物，提供申請診斷評估綠能建築設備及補助工程改善經費服務，14日將辦說明會。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，為推動社區節能減碳，只要是5年以上既有建物，都可在3月14日至4月25日期間申請評估診斷綠能智慧建築（綠屋頂、綠建築、綠能設施等），至6月6日止可申請工程改善補助費。

建管處表示，依「補助社區既有建築物之綠能智慧建築改善作業須知」，申請改善相關工程，經審核通過，每案可獲得補助最高工程總經費49%，以新台幣300萬元為限，如去年完成核定11案，補助總經費共683萬餘元。

建管處指出，綠能智慧建築分為綠能示範社區及綠屋頂，經受理社區管委會提出診斷評估申請，且依資料初步篩選，再由台灣建築中心建議的專家學者，以公開評選機制評選綠屋頂及綠能示範社區，並派員會勘及診斷評估才完成報告書。

建管處表示，今年持續委託財團法人台灣建築中心提供社區專業服務，包含綠能智慧建築評估診斷規劃及協助社區完成工程補助申請作業。

建管處指出，有意願申請社區可至官方網站下載申請表，或洽詢建管處及台灣建築中心；14日下午1時將辦「補助社區既有建築物之綠能智慧建築改善工程宣導說明會暨成果展示」，詳情可至官網查詢。

建管處長虞積學透過新聞稿表示，因年度預算有限，有意申請社區應注意報名時間，台北市要達到淨零碳排目標，需要公私協力合作，才能創造安全、健康、便利、舒適環境，並實現智慧低碳綠色便利生活的願景。（編輯：蕭博文）1140305