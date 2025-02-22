台日SDGs交流台南登場 黃偉哲期待深化合作

（中央社記者張榮祥台南22日電）「2025年台日SDGs交流-永續台南、城市遊牧」今天在台南友愛數位創生基地登場，台南市長黃偉哲表示，台南已成為台灣數位遊牧基地，期待透過台日SDGs合作，持續深化雙方交流。

「2025年台日SDGs交流-永續台南、城市遊牧」由日本6名學者專家就永續發展目標（SDGs），從教育、創業等面向專題演講，且邀12名日本的大學生學術交流，展現台南市政府重視SDGs及國際交流。

黃偉哲表示，台南和日本淵源深厚，歷史交織，地理位置相近，交流頻繁，已超過100家日商投資，台南也和日本18座城市締結姊妹市，展現長期穩固合作與深厚情誼。

他說，這次活動是學術對話，及文化與科技交會，台南老建築和新視野共同展現SDGs核心價值，透過「情書手札」方式帶領日本學生回到日治時期歷史場景，探索台南，記錄這座城市如何在傳統與現代間找到平衡。

黃偉哲表示，台南吸引全球創作者、企業家與學術人才，期待透過台日SDGs永續發展合作，深化文化連結，推動科技創新，讓城市發展更具韌性，台日友誼更深遠，串聯過去、現在與未來。

南市府說，參與學生4天3夜行程將深入體驗台南日治時期建築美，感受台南友愛數位遊牧基地，進行數位生活旅行，促成未來更多跨國合作契機。（編輯：李明宗）1140222