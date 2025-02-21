元大金任第3屆永續先行者聯盟主席 5大承諾拚淨零

（中央社記者羅元駿台北21日電）朝2050淨零目標前行，由金管會推動的永續金融先行者聯盟今年邁入第3屆，本屆由元大金擔任輪值主席。元大金總經理翁健指出，聯盟提出包含綠色採購、資訊揭露、投融資與議合、國際接軌和協助與推廣5大承諾。

金管會2022年成立永續金融先行者聯盟，由國內6家金控齊力推動淨零排放政策。元大金接棒聯盟第3屆輪值主席，今天舉辦啟動記者會，金管會主委彭金隆與聯盟成員共同出席。

翁健致詞時表示，元大金將與中信金、玉山金、國泰金、第一金、兆豐金等聯盟成員，共同承諾積極深化綠色採購、資訊揭露、國際接軌、協助與推廣及投融資與議合5大議題作為。

翁健強調，永續先行者聯盟邁入第3屆，中信金、玉山金先前擔任輪值主席奠定良好基礎，元大金接棒後會全力以赴。

翁健說，永續不是口號和承諾，而是企業經營與產業創新的重要理念。未來所有企業都要面對更嚴格的法規挑戰、碳排精算以及社會對永續的期待，金融業身為社會公器，不能逃避且要積極參與。

聯盟承諾綠色採購計畫今年底前要納入循環採購，並揭露國內主要投融資部位屬高碳排的排放量和所屬行業別；另外，揭露範疇一、二、三減碳目標、策略和具體行動。同時承諾在年底前，對國內投融資部位屬高碳排者，選擇半數以上進行議合。

彭金隆致詞時提到，金管會感謝6家先行者聯盟金控在永續金融的貢獻，未來要繼續將理念轉化為行動、讓行動產生改變。他強調，台灣金融市場要持續朝安全與發展2項目標大步邁進。

彭金隆指出，金管會推動金融市場發展的3大主軸包含亞洲資產管理中心、金融科技與永續金融。先行者聯盟已做出財務碳排計算指引、減碳目標策略規畫指引、協助建立企業ESG資訊平台、推廣證照、教育訓練等貢獻，讓台灣永續金融與國際接軌。

彭金隆期許，聯盟邁入第3屆要做出更多承諾，善盡社會責任、促進永續發展，讓台灣金融市場有更多創新機會與永續發展貢獻。

目前金融業淨零推動工作平台共有6個項目，玉山金負責政策與指引工作群、國泰金主責資金與統計工作群，中信金與聯徵中心負責資料與風控工作群、第一金為國內外推廣工作群、兆豐金負責跨部門諮詢工作群，元大金則與證基會負責培力與證照工作群。（編輯：林家嫻）1140221