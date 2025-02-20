南方淨零倡議論壇 陳其邁盼續結合在地企業落實減碳

（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄市長陳其邁今天出席南方淨零倡議行動論壇與淨零展覽，他表示，期盼持續與在地企業合作，透過產業鏈結合，以大帶小及夥伴結盟方式，共同落實減碳行動與責任。

高雄市政府今天上午在淨零學院舉辦「COP29到COP30：南方淨零倡議行動論壇X淨零解決方案展覽」，陳其邁出席活動巡禮展區，並向外界展現高雄攜手產業淨零轉型成果，並透過五大倡議，強調「國際趨勢、綠色金融、多元綠能、循環經濟、新興淨零科技」等關鍵行動。

陳其邁表示，COP29（聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議）後，關鍵在於建立新量化指標與碳權規範，並強化減碳與負碳技術研發，感謝日月光近幾年致力永續推動，發起淨零行動倡議。

他說，現場也有許多指標性大廠共襄盛舉，藉由本身供應鏈及彼此分享技術，使減碳目標成為一個可及、且具前瞻性目標行動，期盼持續與在地企業合作，透過產業鏈結合及夥伴結盟方式，共同落實減碳行動與責任。

陳其邁提到，高雄作為工業重鎮，每年碳排放量居高不下，因此過去幾年在雜誌環境力調查中，評比成績總是不盡理想；但這4年來先是進步到第2名，接著連續2年蟬聯環境力調查冠軍，這幾年高雄從落後到進步突破，市府團隊深感挑戰不易，持續努力達成目標。

他強調，減碳是國際趨勢，各國都要採取相對應政策目標，不管是城市轉型或企業轉型，都必須立刻採取行動；高雄是一座練兵潛力場域，因為高雄排碳量大，減碳轉型面臨挑戰，市府會持續與各大企業合作，共同達成環境部訂定不同階段減碳目標。

這次活動以「國際趨勢、綠色金融、多元綠能、循環經濟與新興淨零科技」為主軸，連續2天透過多場論壇進行深度討論，上午以接軌國際氣候公約COP29為主題，邀請行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫就氣候公約議題說明，更邀請國際著名氣候經濟學者Axel Michaelowa針對全球碳市場規則、台灣因應對策等提出國際觀點。

活動邀請日月光、中油、中鋼、台塑、台電、永豐餘、李長榮、東聯化學、中橡、群創、工研院等多家企業與機構，共同展示減碳技術與成果，包含日月光廢塑料循環技術、永豐餘碳管理平台、台電混氫發電示範計畫、李長榮製程廢水回收技術、中油加氫示範站等，向外界宣告高雄除了策略擬定，已攜手產業進行實際減碳行動。（編輯：陳仁華）1140220