推動環保旅宿 高市目標由10家增至25家

（中央社記者林巧璉高雄22日電）高雄市觀光局近日召開旅宿業環保標章說明會吸引50家業者出席。觀光局長高閔琳表示，將推出2至4萬元獎勵補助，目前有10家取得環保認證，今年可望增加至25家以上。

高市推動旅宿業環保標章輔導邁入第3年，20日在翰品酒店舉辦2025年首場說明會。高閔琳表示，這項環保標章旅宿認證與獎勵補助計劃，促進旅宿業對接海內外大型企業會展、獎勵旅遊綠色採購，以及綠色消費旅遊市場。

高閔琳指出，前瞻觀光政策研究室依觀光署統計資料分析，高雄市2024年吸引6794萬人次觀光客，為全台觀光旅次人數最多縣市。環保及永續是現行觀光旅遊最重要趨勢，如何打造節能減碳、減少污染及一次性備品使用的旅遊環境至關重要。

高閔琳說，觀光局輔導高雄旅宿業參與環保標章認證，提升服務品質，未來將持續以說明會並透過獎勵補助每家業者費用2至4萬元，鼓勵更多業者取得環保標章，加入綠色旅遊行列。此外，今年陸續推出「永續旅宿認證」、「性別友善旅宿認證」、「穆斯林友善旅宿認證」及「親子與寵物友善旅宿輔導計畫」等5項輔導認證計畫。

觀光局數據，目前高雄市10家環保標章旅館，有4家取得金級認證、2家銀級認證、4家銅級認證。將持續輔導旅宿業參與認證，提供旅客最佳綠色住宿選擇，並透過大眾運輸探索高雄，開拓低碳排旅遊路線。

說明會活動中高雄翰品酒店總經理林俊宇以參與認證過程經驗，帶領業者實地參訪翰品酒店環保設施；分享利用太陽能省電排風系統、利用打氣機增進冷凍食物退冰速度並節省用水，以及不提供瓶裝水，每年減少用8萬支寶特瓶經驗，親身體驗綠色旅宿實際運作。

高雄福容大飯店副理連曉其表示，透過說明會了解申請流程與標準，也從業者經驗交流與實地參訪，學習到實用環保策略，未來將投入金級環保標章認證，為高雄綠色旅遊發展貢獻心力。（編輯：孫承武）1140222