環部百億綠色基金 最快第二季受理投資案申請

（中央社記者張雄風台北10日電）環境部去年向國發基金申請新台幣100億元基金，並擬相關作業要點，設定優先6大投資對象，需為非上市櫃公司，且具新興的淨零減碳技術者，最快第二季受理投資案申請。

環境部所提「行政院國家發展基金加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，去年11月29日獲行政院國家發展基金管理會審議通過，爭取100億元基金投資淨零永續新興產業。經廣納各方意見，今年2月對外發布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」。

環境部氣候變遷署淨零推動組組長溫育勇告訴中央社記者，投資對象主要是針對新興的減碳技術，且非上市櫃公司，如國科會有許多淨零科技推動，部分專案可能已經有初步成果，但缺乏後續資金；目前要點中綜整出6大類與減碳相關的項目。

溫育勇舉例，如碳捕捉再利用，若有新興技術加入，就有機會成為投資對象。目前朝今年第二季受理投資案件申請目標邁進，由於一開始對於淨零科技了解的投資人可能並不多，評估要等到後期才會逐漸有投資資金流入。

溫育勇指出，後續將推動成立專案辦公室及信託專戶，並辦理說明會，預計在今年第一季結束前將完成前述待辦事項；專案辦公室除提供投資媒合服務，協助有資金需求的淨零新興企業，尋求具資金或輔導資源投資人外，預計會導入財務金融、行銷管理等跨領域專業，建立淨零減碳輔導及諮詢機制，排除新創技術商轉營運障礙。

溫育勇提到，此方案每2年向國家發展基金提報執行成果；他說，依過去經驗，國發基金投資也不是那麼容易成功，主要仍然會視產業的未來性和需求，進而評估並給予支持。

環境部今天發布新聞稿表示，在被投資對象設定上，涵蓋執行淨零永續相關新興業務國內非上市（櫃）企業，或主要營業活動於台灣的境外企業；本方案投資金額上，單一企業總金額不得超過1億5000萬元，單次投資不得超過1億元。

環境部指出，預設6大重點投資對象包括資源循環新興產業者；永續及前瞻能源技術發展、科技儲能新興產業者；深度節能、提升能源效率新興產業者；碳捕捉再利用、負碳技術發展新興產業者；數位、低（減）碳技術發展新興產業者；氣候變遷調適技術發展新興產業者。（編輯：李亨山）1140210