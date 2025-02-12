彭啓明：總量管制排放交易研議中 訂更嚴格天花板

（中央社記者張雄風台北12日電）環境部長彭啓明今天表示，已在研議溫室氣體總量管制及排放交易，用半年至1年進行法令研議修改，希望明年下半年能組先行者聯盟試辦，預期總量上限會較現行自主減量計畫更嚴格。

碳費制度今年上路，依據「碳費收費辦法」規定，碳費徵收對象在明年5月時，就要依今年全年度的溫室氣體排放量計算並繳交碳費。環境部8日也宣布排碳大戶可正式申請自主減量計畫，以適用每噸碳新台幣50元或100元的優惠費率（A、B方案）。

彭啓明今天出席2025永續長新春議合茶會致詞時表示，過去的碳權走得很慢，他還在民間時會覺得政府在潑冷水，法令多如牛毛，因此目前積極調整；此外，外界也有人想用永續發大財、賺錢，出現很多碳權騙子，這些都希望能走回正軌。

彭啓明指出，未來半年或1年的時間，將進一步討論溫室氣體總量管制及排放交易，作為下一步減碳的計畫。

彭啓明會後接受媒體聯訪時說明，明年碳費會如期徵收，期待碳的價值能在綠色金融有更好的表現，也希望能引入亞洲鄰近國家，如日韓的總量管制及排放交易，目前已在研議。

彭啓明指出，接下來會進行法令研議修改，因涉及碳資產配置，都需積極調整；預計明年下半年，會找優秀企業、特別是需要國際碳權的企業一起合作，組成先行者聯盟，甚至到國外學習，打開碳市場。

彭啓明認為，碳交易代表碳的價值由市場機制決定，目前國內減碳成本從3000元至2萬、3萬元都有，若有更好的碳交易機制，就能讓台灣對碳資產的認定更明確。

彭啓明指出，總量管制的天花板，預計將比目前的自主減量計畫更嚴格。目前的自主減量計畫，多數企業會提B方案，約2、3成會提A方案以取得優惠費率，若是提出A方案的企業，就很適合做總量管制及排放交易，先由這些願意做、有條件的企業來進行，如台積電等。

根據資料，自主減量計畫A、B方案分別為「行業別指定削減率」（參考SBTi訂定）及「技術標竿指定削減率」（按2030年國家自定貢獻目標訂定），A方案較B方案有更嚴格要求。（編輯：張雅淨）1140212