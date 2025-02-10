彭啓明：媒體推動碳盤查不多 5隻手指算得出來

（中央社記者張雄風台北10日電）環境部長彭啓明今天提醒，國內媒體有推動碳盤查的家數，「5隻手指算得出來」，未來可能會影響國際大型機構下廣告的意願；呼籲各業者先自己做體檢，一步一步來。

彭啓明在臉書表示，近期有點擔心國內媒體，例如報社或電視台，因為有國際重要減碳趨勢專家及大型廣告機構透過linkedin私下問他，台灣各行業減碳與碳盤查的申報情形，未來幾年他們下廣告時，都要有相關碳排數據資料，例如知道這個廣告下單後的碳排量。

彭啓明指出，據他所知，報社與媒體有在推動的並不多，「幾乎是5隻手指算得出來」，短期不受影響，但長期來看會是很大挑戰。

另外，彭啓明引用廣告台詞「要刮別人鬍子，先把自家刮乾淨」，指出環境部協助各部會永續長聯盟工作，當然很主動地做好自身的碳盤查與減碳措施，才能讓各部會知道並放心如何做。

彭啓明說明，上週的永續長增能論壇與年前的盤查工作坊都是開始帶動的做法，政府開始動起來減碳，相信也會感染到企業與大眾，自身要表率。

他舉例，如環境部的「能源使用指標」（EUI），在努力下顯著降得很多；在這次水電費統刪減10%遇到很大挑戰，不得不要做更直接「粗暴」的調整（拔燈管、不加班等）；而碳排放量盤查出來也將近4000頓，當然這都有進步空間。

彭啓明提醒，先不需要花費很多費用，先自己做體檢，一步一步來，就可以對地球有所幫助。

「能源使用指標」（Energy Usage Index，EUI）的計算方式是將年度總用電量（以度數計）除以總樓地板面積（以平方公尺計），這個指標有助於評估建築物的能源使用效率。（編輯：管中維）1140210