>永續台灣

適用碳費優惠費率 自主減量計畫正式受理申請

2025/02/08 16:05:05

台灣碳費制度正式上路，環境部正式受理徵收對象提出自主減量計畫申請。（中央社檔案照片）

台灣碳費制度正式上路，環境部正式受理徵收對象提出自主減量計畫申請。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳欣紜台北8日電）台灣碳費制度正式上路，環境部表示，碳費徵收對象若想適用每公噸二氧化碳當量新台幣50元或100元的優惠費率，須提出自主減量計畫申請，環境部今天起正式受理申請。

台灣今年起起徵碳費，年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，總共281家企業、500座工廠列為首波碳費徵收對象，碳費一般費率每公噸新台幣300元，優惠費率A、B各為每噸50元、100元。

環境部今天發布新聞稿指出，根據調查顯示，約有8成的徵收對象有意願提出2030年的指定減量目標與自主減量計畫的申請，依照「自主減量計畫管理辦法」規定，事業必須要在6月30日前提出自主減量計畫申請，並在明年申報繳納114年碳費時，才有機會來適用優惠費率。

環境部表示，今天起正式受理自主減量計畫的申請，徵收對象可先至「碳費徵收系統管理平台」（https://carbonfee.moenv.gov.tw/）申請帳號開通，並在平台填報上傳自主減量計畫相關資料後，再發文向環境部提出申請。

為辦理自主減量計畫的審查作業，環境部也說，依「自主減量計畫管理辦法」規定，後續將邀集中央目的事業主管機關組成審查小組，必要時得遴聘專家學者協助審查，並於3個月內將審查結果做成准駁決定。

環境部表示，也將同步展開自主減量計畫審查小組的委員遴聘作業，審查小組後續將配合自主減量計畫的申請進度，以每月開會1次為原則。

另外，為進一步減輕徵收對象執行自主減量計畫的投資負擔，環境部說，經濟部也於「產業創新條例」增訂節能減碳為投資抵減項目，並啟動相關輔導機制，提供產業專業技術諮詢及輔導，協助產業申請自主減量計畫，爭取適用優惠費率，以降低碳費徵收對產業的影響，確保在達成實質減量同時，兼顧產業國際競爭力。（編輯：陳政偉）1140208

環境部 碳費 淨零台灣

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結