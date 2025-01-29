元太智慧公車站牌電子紙 太陽能供電100%採再生能源

（中央社記者潘智義台北29日電）電子紙廠元太科技除已提前達成全球營運據點59%電力耗用來自於再生能源，並推出應用於智慧公車站牌的電子紙，結合太陽能供電設備，實現100%使用再生能源。

元太說明，推出100%使用再生能源的智慧公車站牌電子紙，無需接入電力公司電力，成為推動全球淨零碳排的智慧交通解決方案；更是全球首項榮獲國際暗空協會（International Dark-Sky Association,IDA）認證的顯示技術，相較於紙張與液晶顯示器（LCD），展現更顯著的節能與低碳效益。

元太指出，推出智慧公車站牌電子紙，成功達成碳中和目標；在全球建置逾3萬座的電子紙公車站牌，已經成為各國淨零政策必備的綠色基礎設施，不僅打入歐洲、日本市場，國內的台北、台南、高雄、花蓮、澎湖等地，也已可見智慧電子紙公車站牌的建置。不必接市電、易施工、緊急危難不受影響、維護成本低，尤其適合偏遠地區。

元太在全台灣各縣市推出智慧公車站牌，其中包括台北地標建物，台北101大樓前的智慧公車站牌即採用元太電子紙，搭配站牌上方的太陽能板發電，100%採用再生能源。

此外，若使用10吋電子紙廣告牌替代同尺寸LCD廣告牌，並在5年間每日更新顯示畫面4次，每一度用於生產電子紙的電力即可為地球節省400度電力消耗。

元太科技強調，全力為智慧城市和大眾提供節能、無光害、環境友善且視覺健康的產品。除智慧公車站牌電子紙100%使用再生能源外，根據哈佛公衛學院研究，不自發光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，對眼睛的健康程度也較LCD螢幕高出3倍。

在再生能源導入的區域分布上，元太於台灣以外的全球據點，均已達成RE100，即100%採用再生能源；在新竹與林口廠區，再生能源導入率也持續提升，目前皆已超越RE20（20%）以上。由於整體再生能源導入進程加速，元太將2025年底的再生能源導入目標調升至RE65（65%），期能儘速達成全球據點100%使用再生能源的RE100目標。（編輯：張良知、楊蘭軒）1140129