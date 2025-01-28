林純瑜回收剩布開發商品 發展鹿港慢時尚

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）家住彰化縣鹿港鎮的林純瑜原本在台北市顧問公司分析服裝流行趨勢，之後返鄉創業開工作室，利用回收剩布製作證件套、手機背繩等日常生活用品，希望發展具鹿港特色「慢時尚」。

林純瑜從實踐大學服飾設計與經營學系畢業，在台北工作一段時間後辭職，返鄉創業，想在鹿港販賣訂製服飾。

「當初工作室原本走手工訂製路線賣襯衫」，林純瑜回憶，當時曾討教鹿港訂製西裝店，但老師傅都說生意不好做，她也發現在鹿港小鎮創業沒想像中簡單。

林純瑜2016年參加鹿港「今秋藝術節」活動，夥伴發想「剩布計畫」，利用剩布再生製作各式商品，林純瑜開始思考服裝業快時尚產生許多剩布，回收再利用也符合工作室3R（Recycle循環回收、Reuse物盡其用及Reduce減少使用）理念，發想如何用剩布製作商品出售。

「一般民眾不穿的衣服，因為布料太軟，其實不適合回收再利用」，林純瑜告訴中央社記者，證件套、手機繩等如果用太軟的布很容易破。工作室曾回收龍舟賽宣傳旗幟或雨傘剩布，做成後背包及手提袋，有時企業也會聯絡她，希望協助回收舉辦活動的旗幟剩布。

林純瑜和工作室夥件回收剩布後，經清洗、消毒等步驟，再請社區媽媽縫製成證件套、後背包與手提袋等。

林純瑜說，當初成立工作室加入剩布計畫時，永續發展觀念還在萌芽階段，但近幾年資源回收再利用受重視，讓她深信做的是正確的事，也會繼續研發用剩布製作商品，賦予剩布新生命。（編輯：李明宗）1140128