代工廠低碳轉型 和碩2招助供應商加速減碳

（中央社記者吳家豪台北28日電）全球各國尋求淨零減碳，永續目標成為電子供應鏈必考題。代工廠和碩近年透過「以大帶小」、與外部第三方機構合作，推動供應鏈加速減碳；但想讓供應商內化低碳思維，往往耗費甚久，遇到人員異動又可能歸零重來，實際上並不容易。

和碩去年12月23日透過線上形式舉辦供應鏈低碳轉型大會，有效減少供應商參與實體會議產生的交通碳排放，並邀請專業顧問與合作夥伴，共同探討低碳轉型的具體做法與數位化解決方案。

和碩淨零減碳目標已獲得科學基礎減量目標倡議（SBTi）審查通過，此次大會邀請銳思碳管理顧問公司分享碳盤查與減碳實務經驗、倍力資訊講解數位減碳策略與工具應用，為供應商提供可行的解決方案。

和碩品質暨永續發展中心副總經理陳德全接受中央社採訪表示，供應商關注的議題五花八門，包括減碳工具如何使用、節能減碳該怎麼著手，也關心有哪些強制要求必須配合。

和碩已規劃2050淨零排放路徑圖，具體目標包含2030年相較於2021年，範疇一（直接溫室氣體排放）及範疇二（間接溫室氣體排放）絕對溫室氣體排放量降低42%，同時範疇三（其他間接溫室氣體排放）絕對溫室氣體排放量降低25%，並承諾2050年實現淨零排放。

陳德全說，2030年範疇三絕對溫室氣體排放量降低25%，對供應鏈影響最大，和碩的供應商同樣需要降低25%，「客戶也是這樣要求我們，我們要求供應商，不可能光靠一、兩家企業就做得到。」

減碳有來自企業外部和內部的驅動力，陳德全分析，就外部而言，減碳早就是國際趨勢，各國研議相關法規，和碩客戶很早就提出概念，從一開始提倡，到後來慢慢要求和碩配合。和碩內部也認為，應該肩負企業社會責任，否則當地球未來熱到不能居住，後代子孫也會一起受害。

以代工產業來看，用電是最主要的碳排來源，占比高達90%以上。和碩近年逐步汰換老舊設備，更換成效率更高的設備，各廠區陸續通過ISO 50001能源管理系統認證；和碩也列出重大耗能設備清單給採購部門，日後添購新設備時也會將其能耗多寡納入採購與否的考量。

另一方面，為加速減碳腳步，和碩依各國綠能市場的狀況，除了在某些國家會購買綠電或再生能源憑證外，也會投資綠能基金、尋求與當地業者合作的機會。

和碩品質暨永續發展中心資深經理陳敏祥指出，客戶最希望工廠自行發綠電，和碩近年建廠時都會考慮安裝太陽能板，不過其發電量畢竟有限。以越南園區為例，2024年陸續加裝太陽能板後，綠電占比也只有5%至10%。

和碩供應鏈可分成電子和機構元件供應商，陳敏祥說，電子元件供應商接觸減碳議題較早，在意的是減碳幅度；機構元件供應商接觸減碳議題較晚，需要更多時間溝通，教育廠商如何進行碳盤查，了解排碳量和熱點，再著手減碳。

和碩透過「以大帶小」的方式教育供應商，至少需要半年以上時間；如果碰到承辦人員異動，進度又可能歸零重來，實際上並不容易。

陳敏祥表示，和碩近年推動永續供應鏈，剛開始廠區不多，供應商比較集中，可以親自走訪每一座廠區講解；後來慢慢改成線上課程，供應商大會主題也從主要是探討品質和有害物質，擴大加入呼應企業社會責任和節能減碳趨勢為重要主題。

去年10月和碩到淡水沙崙舉辦淨灘活動，號召逾200家供應商、近千人參與。陳德全透露，透過淨灘活動，可以把環境永續理念傳達給供應商，也能夠藉機觀察，哪些供應商的永續理念與和碩比較接近。

陳德全直言，雖然市場上有人認為，透過永續作為可以挖掘更多商機，但相對也要先付出更多，不僅企業需提出承諾，也必須建立供應商的永續意識，才能夠真正的落實節能減碳，而這些都需要大家合作一步一腳印累積。（編輯：張良知）1140128