劉鏡清「勇腳」實踐減碳 淨零轉型從生活做起

（中央社記者潘姿羽台北29日電）2025年碳有價時代揭開序幕，意味台灣在淨零減碳的路上必須更積極。淨零減碳聽起來目標遠大，但並非只有政府、大企業才有能力付諸行動，國發會主委劉鏡清帶頭示範，認為「只要心態對了，從自身做起，也能為地球貢獻心力」。

科學證實氣候變遷造成的影響相當緊急，氣候議題引發國際高度重視，各國陸續提出2050淨零排放策略，2021年，前總統蔡英文曾宣示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」。

淨零轉型挑戰大，政府、企業必須勇於背負責任，做出改變，然而，國發會指出，淨零戰略當中，除了能源轉型、產業轉型、社會轉型，也包含生活轉型，也就是說，只要民眾努力實踐淨零生活，從日常中的食、衣、住、行、育樂略作調整，小小行為就能帶來大大改變。

國發會主委劉鏡清來自業界，曾於IBM、資誠任職，雖有光鮮亮麗的外商企業背景，他本人奉行簡樸生活，且實踐程度極高。幕僚坦言，一開始接觸時，覺得很意外，久了其實很佩服。

幕僚表示，部會首長公務行程繁忙，點到點之間，通常是搭公務車移動，不過劉鏡清能走則走，只要時間允許，都會以走路替代搭車，甚至下雨天時，只要不是滂沱大雨，他就不會以搭車為優先選擇。

舉例而言，劉鏡清如果要從國發會移動至交通部開會（步行距離約1.6公里），他會選擇直接步行前往；有時開會地點在7、8樓，他也選擇爬樓梯而非電梯，還告訴同行的國發會同事「這樣對身體好！」

提到節能減碳，政府力推的政策之一就是少開冷氣，或是溫度不要調太低。

劉鏡清去年5月20日接任國發會主委，上任沒多久，就是炎炎夏日，不過幕僚表示，劉鏡清除了要求公務機關落實冷氣26度，溫度不宜過低外，主委辦公室的冷氣也不見得全天候運轉，而是打開窗戶讓空氣對流，空間不要燥熱難耐即可。

劉鏡清也叮嚀國發會同事「請大家盡量注意溫度，不要讓民眾來到公務機關，覺得冷氣怎麼這麼強？」

除此之外，劉鏡清要求國發會內部開會時「能不用紙就不要用」，希望開會資料事前email至信箱，取代印成紙本，耗費大量紙張。

吃的部分，劉鏡清不會要求大魚大肉，午餐常選擇清淡的健康餐盒。近期他也致贈國發會員工保溫杯，希望大家一起從小地方做出改變。

肩負淨零轉型的國家級重要任務，劉鏡清並非接任主委後才調整生活習慣，而是身體力行、實踐多年，他告訴國發會員工「不能只追求大目標，小細節也要慢慢調整」。

劉鏡清表示，大家應該思考政策背後的根本意涵是什麼，先把心態建立起來，才有辦法用正確的態度執行政策；不只是淨零轉型，國家重要政策上，這套原則都適用。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1140129