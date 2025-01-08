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永續航空燃油 中油114年進口、115年起生產

2025/01/08 10:49:48

圖為台糖台南虎山加油站。台糖與台灣中油結盟，已在全台73座加油站企業識別全面完成更新。（中央社檔案照片）

圖為台糖台南虎山加油站。台糖與台灣中油結盟，已在全台73座加油站企業識別全面完成更新。（中央社檔案照片）

（中央社記者汪淑芬台北8日電）永續航空燃油（SAF）是航空產業碳排減量最重要的措施。台灣中油公司今年配合交通部試辦計畫，已規劃進口，將於115年起生產永續航空燃油，供應需求。

立法院交通委員會今天安排交通部報告「陸海空交通運輸業因應淨零排放轉型之改善措施」，經濟部、環境部、國家科學及技術委員會也提出相關說明。

交通部於報告中，說明民航局將啟動機場添加永續航空燃油的試行計畫，預計114年上半年在松山、高雄及桃園機場為國籍航空首次添加SAF，並鼓勵國籍航空公司於2030年國際線使用SAF達5%，進而於2050年達到國際民航組織（ICAO）的淨零排放目標。

經濟部在報告中提到，已配合交通部政策規劃，訂定國家標準（CNS）並採「短期進口、長期評估自產」的供應策略。

經濟部配合交通部114年永續航空燃油試行計畫，台灣中油已規劃進口永續航空燃油，並自115年生產永續航空燃油以供應需求。

國家科學及技術委員會的報告提到，桃園機場航空燃油供油量平均每年300萬公秉，參考國內航空公司永續資料，並考量煉油廠產量的經濟規模效益，規劃添加10%的SAF，預估2030年，國SAF需求量為30萬公秉（約24萬公噸）。（編輯：李亨山）1140108

台灣中油 經濟部 交通部 淨零台灣

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