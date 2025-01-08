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桃機等3機場試辦永續燃油 上半年國籍航空首添加

2025/01/08 10:08:14

（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部推動航空業減碳，預計今年上半年在桃園、松山及高雄3座機場，試辦提供永續燃油，並為國籍航空首次添加。

立法院交通委員會今天安排交通部報告「陸海空交通運輸業因應淨零排放轉型之改善措施」。

根據交通部提出的報告，民航局已積極與相關部會、油商、航空業者及航空站就推動永續航空燃油（簡稱SAF）使用研商、整備機場的SAF基礎設施，啟動在機場添加永續航空燃油的試行計畫。

交通部說，預計114年上半年在松山、高雄及桃園機場為國籍航空首次添加SAF，加速國籍航空碳排放減量；民航局鼓勵國籍航空公司於2030年國際線使用SAF達5%，進而於2050年達到國際民航組織（ICAO）的淨零排放目標。

另外，台灣各機場持續推動節能及再生能源利用措施，包括：113年完成橋氣橋電、太陽能光電設備更新及設置，減少二氧化碳排放量約4673公噸；提升各機場地勤電動車使用比例及增設空側專用充電樁，其中桃園機場地勤行李拖車及人員運送車電動化比率達35.7%，並已設置43座專用充電樁，116年專用充電樁數量將達70座。

至於SAF燃油在桃機等3座機場試辦時間、是否同時啟動及添加的數量，民航局長何淑萍接受媒體聯訪表示，目前都在規劃中。（編輯：李亨山）1140108

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