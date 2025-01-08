市區公車電動化 交通部：113年達普及率25%目標

（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部推動汽車客運業汰換或新購電動大客車，預定2030年市區公車全面電動化。交通部統計，113年已達成市區公車電動化普及率25%目標。

立法院交通委員會今天安排交通部報告「陸海空交通運輸業因應淨零排放轉型之改善措施」。

根據交通部提出的書面報告，行政院112年5月26日核定交通部提報「2030年客運車輛電動化推動計畫」（113年至119年），總經費新台幣643億元（交通部451億元、環境部192億元），預計2030年補助燃油大客車（市區公車、一般公路客運、國道客運），汰換或新購電動大客車達1萬4500輛（市區公車1萬1700輛、一般公路客運及國道客運2800輛）。

交通部統計，至113年11月底，全國電動大客車領牌數為1926輛，公路局113年度核定補助2080輛電動大客車，其中已實際核定補助客運業者1364輛，達成「2030年客運車輛電動化推動計畫」113年市區電動公車普及率25%的目標。

交通部同時推動停車場經營業設置電動汽車公共充電樁，至113年11月底止，已設置公共充電樁數量共1萬86槍（慢充7681槍、快充2405槍），以同期電動小客車登記數9萬2156輛計算，全國整體公共充電樁數量的車樁比為9.1:1，其中快充車樁比為38.3:1，符合歐盟建議「整體公共充電樁之車樁比達10:1，其中快充車樁比達80:1」標準。

全國15處國道服務區及東草屯休息站均已設置電動車快充站，共有23站快速充電站、提供154格充電車位。

另外，公路局自113年1月推動「貨運三業、公路汽車客運業、遊覽車客運業碳足跡及碳標籤綠色運輸先期規劃計畫」，主要協助業者瞭解碳足跡、碳標籤及碳權（交易），推廣綠色運輸，達成營運車減碳行為；目前已辦理各監理所內部人員8場教育訓練及21場客、貨運業者座談會，114年將進入試辦階段，訂定運輸業碳盤查指引、相關輔導及補助措施，115年持續推動並擴大辦理。（編輯：李亨山）1140108