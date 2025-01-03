金門新增85座電動車充電樁 打造綠能友善環境

（中央社記者吳玟嶸金門3日電）為因應2050年淨零碳排政策，金門縣新建與原有電動車充電樁已有95座；金門縣長陳福海說，持續規劃建置能源設備，完善金門綠能基礎設施，讓電動交通成為更可行選擇。

為因應2050年淨零碳排政策，金門縣府爭取中央預算新台幣591萬3600元，與自籌款387萬2400元，共978萬6000元，並與各鄉鎮公所、金門國家公園管理處等單位合作檢視所轄空間與停車場，完成新增建置電動車充電樁85座，加上原有充電樁已達95座。

陳福海表示，新增充電樁不僅可緩解電動汽車充電需求，也是為發展永續低碳智慧城市，縣府將持續推動規劃建置能源設備，加速推動綠能建設執行，完善金門綠能基礎設施，讓電動交通成為更可行選擇。

金門縣觀光處長許績鑫說，此次在烈嶼、金城、金寧、金湖與金沙等地共16處停車場設置充電樁，每處有2座以上7KW慢充（J1772）規格充電槍即插即充，其中山外停車場、烈嶼鄉鐵漢堡停車場各1座120KW快充（CCS1、CCS2）規格充電槍。

觀光處也透過新聞稿表示，金門縣原設有10座充電樁在縣府停車場、翟山坑道停車場等地，此次又再完成85座，合計95支，而金門縣公有路外公共停車場共4759格，已達「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」要求公有路外公共停車場設置充電設施比例2%規定。

觀光處表示，目前金門縣電動汽車約273輛，並持續增加中，此次啟用充電站分布各公有停車場（含收費停車場），仍需依規定繳納停車費。初期將免費提供民眾充電服務，盼鼓勵更多人選擇電動汽車，未來將逐步朝收費模式發展，確保永續運營。（編輯：孫承武）1140103