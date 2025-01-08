行政院科技顧問會議 建議碳費收益用於低碳能源研究

（中央社記者張璦台北8日電）2025年行政院科技顧問會議今天閉幕，國科會表示，會議結論提及，減碳政策應考量能源需求，並建議碳費收益用於支持低碳能源研究發展，未來台灣若轉型至碳排總量管制機制，須針對各產業別發展等進行考量。

國科會透過新聞稿表示，2025年行政院科技顧問會議設定的願景為「經由淨零路徑，達成台灣社會永續、國家安全、經濟發展」，會議期間由首席顧問中央研究院院長廖俊智，以及孔祥重、王寳貫、陳文章和另外3名外籍學者組成的科技顧問團，與政府部會代表交流與討論，並提出數項建言供政府考量。

國科會指出，這次會議聚焦「氣候變遷衝擊與調適」和「低碳能源與去碳化」2大主題；所提建言包括實現淨零排放與推動氣候調適是國家長期工作，時程目標應設定在適當的時間範疇。

國科會表示，建言也提及，在執行淨零政策時，要致力於調適策略，並達到改善空氣品質及能源安全的綜效；目標應定期調整，以因應人工智慧興起及地緣政治情勢變化等。

同時，國科會表示，應重視日益重要的國家安全考量，在設定淨零路徑時，需平衡多項目標並適當取捨；投資基礎設施要謹慎考量，以免流失機會；以及政府政策工具應有適當執行策略，並適時調整。

此外，會議主要結論方面，國科會指出，氣候變遷部分包含強化以科學為本的公眾溝通與氣候循證治理，以及強化針對台灣的氣候變遷模擬與衝擊研究，並培育國家級氣候變遷調適跨域科研團隊。

國科會進一步表示，會議結論也強調，減碳政策應考量總能源需求，即預期2050年至少5000億度的電力需求，務實探討、提前布局；建議碳費收益用於支持加速減碳的低碳能源研究發展；未來若轉型至碳排總量管制機制，須針對各產業別發展、台灣淨零目標達成，及競爭力進行整體考量。

國科會指出，會議結論也提及，低碳能源組合須多元布局，並先期參與新興科技的研發，且能源轉型須考量公正性，兼顧脆弱群體。（編輯：林家嫻）1140108