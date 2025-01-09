法師也要學減碳 高市淨零學院前進佛光山授課

（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄佛光山近年推動永續行動，淨零學院今天特別前往舉辦培訓專班，針對法師、環境教育人員、教職員等授課，逾60名學員參加。期望透過宗教力量向下扎根淨零教育。

高雄市淨零學院成立1年，培訓逾3900人次減碳人才，但參加學員多是產業界及行政部門人員，這次淨零學院「前進佛光山」，針對佛寺法師、佛陀紀念館環境教育人員與佛光大學、普門中學教職員舉辦培訓專班，由台北大學自然資源與環境管理研究所特聘教授李育明授課，在佛光山號召下，首次辦理即有超過60名學員參加。

環保局長張瑞琿表示，近期環境部公告擴大納管盤查對象，就是希望各產業、全民一起行動，這次課程藉由宗教力量散播減碳種子，是相當好的開始。

環保局指出，佛光山近年推動永續行動，包含取得ISO 50001能源系統認證、ISO 14064-1碳盤查等，榮獲國家環境教育獎特優殊榮，更規劃「2030綠色博物館」目標，因此淨零學院特別至佛光山開課，希望藉由宗教力量，將淨零教育向下扎根。

環境部日前公告規劃擴大列管第3批溫室氣體盤查對象，納入百貨、量販、電信、旅館、運輸、學校等對象，並納管用電量2000萬度、天然氣用量500萬立方公尺以上製造業，環保局初步估算，高雄將有50家廠商受影響。

為此，環保局將於近日超前部署啟動培訓專案，依照行業別提供專班課程，並將視環境部正式列管對象，安排盤查輔導團進廠，協助業者及早因應。

環保局強調，不管是這次佛光山淨零課程、環境部擴大納管盤查對象，都是希望各產業、全民一起行動。高雄淨零學院目前已排定36堂證照課程，並鎖定學生、產業、學院舊生，推出2025綠領人才優惠方案，包含2人團報7折優惠、大專院校5折優惠、舊生報名優惠等，希望各界踴躍報名，共推減碳。淨零學院網站（https://gov.tw/TNX）；專線:（07）5364509。（編輯：謝雅竹）1140109