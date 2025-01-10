鄭麗君：23日氣候變遷委員會 提3階段減碳目標

（中央社記者賴于榛台北10日電）為因應淨零轉型趨勢，行政院副院長鄭麗君今天表示，經密集討論，政府預計在23日國家氣候變遷委員會時，詳細說明2030年、2032年、2035年3個國家減碳新目標，展現減碳決心。

台灣氣候行動網絡今天舉行「淨零Team Taiwan！迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」，鄭麗君身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人、行政院永續長，也是行政院永續會「氣候變遷與淨零轉型」專案小組負責人，她出席開幕致詞時指出，台灣也是全球邁入2050淨零轉型當中的一部分，將竭力盡責。

鄭麗君說明，為展現積極氣候行動，也希望跟國際接軌，總統賴清德去年在國家氣候變遷對策委員會時就指示，應檢視原有的2030年減碳目標，另外也要接軌國際提出2035年減碳目標，此外也會訂出2032年的減碳目標，估算8年任期能達標的方向。

鄭麗君解釋，為了訂定2030年、2032年、2035年3個國家減碳新目標，政院專案小組首先要求「由下而上」，先由部會針對能源、製造、運輸、農業、住商、環境等6大部門提出自主減碳行動，而為進一步精進，再由專案小組會同國科會專家小組，「由上而下」制定旗艦減碳計畫，核實加總後堆疊出新的減碳目標。

鄭麗君表示，專案小組是由行動計畫評估減碳效益，環境部去年底舉行「我國2030減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會時，已公布台灣減碳目標，2030年目標較基準年調整為減碳28%加減2個百分點，即26%到30%；電力排放係數以0.319為目標，較原先目標下降約35%。

鄭麗君強調，政府預計在23日國家氣候變遷委員會時，詳細說明2030年、2032年、2035年3個國家減碳新目標，以及後續減碳計畫，展現減碳決心，環境部也會在2月展開公聽會，期盼經過多方意見蒐集後，讓計畫更周完備，再報行政院核定，「我們會持續與社會溝通，彙整更多意見」。

她也舉例說明，能源部門減碳行動，主要鎖定加速再生能源發展，包含太陽光電推動公對公制度，減少犯罪可能風險，並建立單一服務審查機制，也要優先保障農漁民權益；同時透過多團隊多點同時探勘，積極發展地熱；另外小水力、橋接能源等應用都不會放棄。

至於運輸部門，鄭麗君談及，未來將加速商用車輛電動化、無碳化計畫，並會發展永續航空燃料；住商部門，會從目前綠建築基礎，邁向淨零或近零建築；製造部門，將引導產業自主減量，並加大國營事業帶頭減碳，以及跨部門深度節能。

鄭麗君補充，政府也會透過科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適，以及綠領人才共5大支柱，驅動社會全面性減碳轉型。（編輯：張若瑤）1140110