助出口廠商減碳 台電今年首賣RE30低碳電每度4.82元

（中央社記者曾智怡台北6日電）紓解供應鏈與出口廠商減碳壓力，台電今年將首度販售混合30%綠電的RE30低碳電力、共16.6億度，企業單一電號購買量上限為1億度，每度新台幣4.82元，購入可減少碳費支出，並取得綠電憑證滿足國際客戶要求。

因應淨零浪潮，台電擬將電力依照碳排高低分成民生電力、產業電力、RE30低碳電力等3種類型，規劃細節近期出爐。

台電自建案場綠電一年約46億度，包含光電、離岸風電、小水力，台電今年預計拿出5億度綠電，混合出16.6億度的RE30低碳電力，並將逐年提升販售量，2027年規劃釋出100億RE30低碳電，協助供應鏈達成2030年階段性綠電目標。

根據台電規劃，RE30低碳電定價每度4.88元，其中，綠電占3成，是以小額綠電去年平均成交價格6元加上轉供匹配費用計算而成，每度6.3元；灰電占7成，價格為產業平均電價4.27元。

為鼓勵企業及早減碳，台電提供早鳥方案，若今年購買，綠電可用6.1元計價，因此實際RE30價格將略降至4.82元。

考量特高壓用戶年平均用電量約1億度，台電也設定企業單一電號購買量上限為1億度，另為控制匹配成本，購買量下限為100萬度。

經台電試算，雖然RE30價格略高於產業平均電價4.27元，但碳費可以減少、約打7折，且排碳係數降至0.337，優於鄰近日韓等競爭對手，又能取得30%綠電憑證，可協助有RE要求或外銷歐洲面臨歐盟碳邊境調整機制（CBAM）壓力的出口業者維持國際競爭力。

不過，企業降低碳排畢竟會讓環境部少收碳費，對此，經濟部表示，環境部收取碳費目的是引導企業擴大綠電布局、持續減碳，而綠電市場買賣活絡也能進一步刺激綠電供給，有助於整體減碳，經過溝通，環境部也認同此做法。

此外，由於台電把綠電拿出來銷售，其「電力排碳係數」將上升，原先可能會因未達法定排碳係數要求而受罰，但能源署認為，從國家尺度來看，排碳量並無改變，因此不會處罰台電。

台電補充，考量饋線容量有限，仍會優先轉供小額綠電和民間綠電，接下來才會轉供RE30低碳電，意即不會影響現有綠電市場。

另一方面，RE30低碳電開賣後，為維持一般產業用電碳排係數不變，民生住宅碳排係數會小升，但後者並無出口壓力，可使用最便宜的燃煤發電電力。（編輯：楊凱翔）1140106