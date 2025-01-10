德國2024年碳交易收入創新高 增33.4億氣候經費

（中央社柏林9日綜合外電報導）德國碳排交易管理局（DEHSt）表示，2024年德國的碳排放交易收入創下185億歐元（約新台幣6275億）歷史新高，比2023年增加約1億歐元（約新台幣33.4億）。

供暖及交通運輸等領域是德國碳交易主要收入來源。綜合碳產業新聞網站Carbon Herald等相關報導，整體收入裡大約130億歐元來自全國排放交易系統（政府的強制性碳交易市場），在供暖與交通運輸燃料的碳價拉高所帶動下，全國排放交易系統的收入增加21%。

德國2024年碳價從每噸30歐元提高至45歐元，增幅高於預期，有助抑制汽、柴油、天然氣與供暖用油等用量。德國碳價在2025年將繼續提高至每噸55歐元，這會讓每公升汽、柴油較前一年再貴3歐分（約新台幣1元）。

德國碳交易收入將用於支持國內資助建築翻新、電動車基礎設施和工業脫碳等措施的「氣候與轉型基金」。

德國聯邦環境署（UBA）署長梅斯納（Dirk Messner）強調策略性使用碳定價來挹注社會、經濟政策的重要性，呼籲將部分碳交易收入還諸於民，以彌補碳價上漲對家庭帶來的不利影響。

德通社（DPA）引述梅斯納說：「為確保對民間家戶的補償，即使碳價繼續上漲，仍需結合碳費收益與特定項目來扶助脆弱族群。」

然而，收入來自能源密集型產業、歐洲海空運輸的歐盟排放權交易系統（EU ETS），2024年收入55億歐元相較前一年短收30%，原因包括燃煤發電比例降低使業者購買排放額度的需求減少，以及歐盟各地經濟良莠不齊。

歐盟排放配額的平均價格從每噸84歐元掉到65歐元。（譯者：陳亦偉）1140110