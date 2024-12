自然碳匯本錢雄厚 東協碳市場估有97兆元潛力

(中央社雅加達8日綜合外電報導)根據一份最新報告指出,東南亞國家協會(ASEAN)有潛力在2050年底前開發出價值3兆美元(約新台幣97兆3290億元)的碳市場,且每年能移除約11億噸當量的二氧化碳。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導,東協在5日透過聲明表示,若要實現這項目標,成員國需加強國內碳市場能力、統一碳市場規則,並充分利用區域內豐富的自然資源和生物多樣性優勢。

世界第5大經濟體東協擁有大量碳匯(carbon sink,意指儲存二氧化碳的天然或人工「倉庫」,自然界最能儲存二氧化碳的天然倉庫包括森林、海洋、土壤),印尼、馬來西亞和菲律賓更都是全球17個生物多樣性大國一員。

光是碳匯資源就有望讓東協每年透過Redd+市場創造270億美元收益、透過藍碳(如海洋和沿海生態系統碳封存)計畫獲得960億美元,及透過生物炭(biochar)相關倡議取得1430億美元收入。

Redd+是指在「減少開發中國家毀林與森林退化所造成排放」(Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries)基礎上,再加上森林復育和永續管理的概念。

不過從2009年至2024年間,東協僅占全球碳信用額度發行量的7%。

這份由碳市場消息平台Abatable、東協碳市場聯盟(AACM)和顧問公司Equatorise共同編寫的最新報告強調,若要充分發揮東協的碳市場潛力,就需要健全的監管措施、提升相關機構能力,並建立標準化的方法學(譯者:王嘉語/核稿:陳亦偉)1131209