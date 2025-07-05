買碳權抵排放設10%上限 日本盼企業落實減排

（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府將在2026年度正式實施碳排放量交易（碳交易）制度，並在本週決定擬限制購買碳權的上限為排放量的10%，希望促進企業減少排放。日本政府未來將評估下調這個上限。

碳信用額（carbon credit，即俗稱的碳權）是指允許排放一定量溫室氣體的許可額度。企業或組織可透過購買碳信用額抵銷運營產生的溫室氣體排放，達標淨零排放。

「讀賣新聞」報導，日本經產省在本月2日首度召開的相關專家會議公布上述計畫。

由於購買碳權就可被視為抵換碳排，可能降低企業積極落實真正的減排意願，美國與韓國等國有鑑於此，設有約5%到10%的購買上限。

關於碳交易，日本政府每年度將分配碳排上限額度給約300到400間公司。企業的排放量若超出配額，可向其他公司購買多餘額度，此外也可選擇支付罰款。

碳權抵換積分是透過採用節能設備、造林等方式產出並取得認證後在碳市場販售，包含由日本國家認證的碳信用（J-Credit）以及「聯合抵換額度機制」（又稱聯合碳信用機制，Joint Crediting Mechanism,JCM）等。

JCM制度為企業等機構透過提供開發中國家減碳技術與資金等資源，把部分減排量納入己方減排實績。

日本國會今年5月通過「GX（綠色轉型）推動法」（GX進法）修正案，決定正式導入碳交易，並規定日本國內碳排達每年10萬公噸以上的企業，2026年度起有義務參與。而這些企業大多是鋼鐵、石油、汽車、化學等排放量大的大型公司。

經產省預計約在本年度尾聲，彙整訂定配額的標準、配額交易價格的上限與下限等細節。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1140705