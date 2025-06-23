新未來城計畫進軍碳市場 沙烏地挺進氣候融資前線

（中央社利雅德22日綜合外電報導）自願性碳市場公司（VCM）與沙烏地阿拉伯「新未來城」（NEOM）旗下的能源和水務子公司Enowa簽訂一份重要協議，盼2030年前交付逾3000萬公噸的碳權額度。

「新未來城」（NEOM）計畫是沙國2017年所宣布，盼藉高科技創新打造全球首座真正的智慧城市，預計採用零碳排、自動駕駛與人工智慧（AI）治理，包含以高鐵取代傳統道路、空中計程車等。

碳產業新聞網站Carbon Herald指出，這項長期合作的協議有助沙烏地晉升為全球自願性碳市場樞紐。

根據這份協議，由沙烏地公共投資基金（Public Investment Fund）和沙國證交所、證券存管中心母公司Tadawul Group所支持的VCM公司，將提供主要來自全球南方（Global South）國家氣候行動項目產出的優質碳信用額度。

碳信用額（carbon credit,即俗稱的碳權）是指允許排放一定量溫室氣體的許可額度。企業或組織可透過購買碳信用額抵銷運營產生的溫室氣體排放，達標淨零排放。

這些碳信用額度將通過VCM新推出的碳權交易機制買賣。這個機制的用意是讓碳市場更加透明和更具擴展潛力。VCM公司的首次碳權額度交付是2024年12月19日。

為沙國新未來城提供再生能源發電的Enowa公司，過去一直是VCM在沙烏地和肯亞舉辦的碳權額度拍賣中的活躍買家。

自願性碳市場規模預計會從2020年的20億美元增長到2050年的2500億美元，沙國可望在未來的氣候融資領域成為關鍵參與者。（譯者：陳亦偉）1140622