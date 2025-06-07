雨林碳權計畫遭巴西檢方盯上 COP30主辦州陷爭議

（中央社巴西聖保羅6日綜合外電報導）巴西檢察官尋求撤銷一項1.8億美元的碳抵換計畫。這項計畫是巴拉（Para）州去年與多家大企業和外國政府所簽署，意在支持亞馬遜雨林保育。

路透社報導，這起案件衝擊到正籌辦今年COP30聯合國氣候峰會的巴拉州政府，同時也可能波及整體碳市場。當前碳市場仰賴由政府機關主導的碳權計畫，以因應外界對屢傳碳權舞弊、浮濫的疑慮。

科技兼電商巨頭亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）與至少另外5家公司，同意透過「LEAF森林保育聯盟倡議」購買碳抵換積分。這項倡議於2021年由亞馬遜協同多家企業及包括美、英在內的外國政府共同發起。

這項倡議預計到2026年這段期間保護雨林、避免森林遭濫伐，讓樹木能吸收、儲存二氧化碳而產出碳抵換積分。巴拉州政府目標是以每單位15美元出售多達1200萬個積分。

然而巴西檢方指控巴拉州為趕在COP30峰會前核准這項倡議，對巴拉州的原住民與傳統社區帶來龐大壓力。

檢方在訴狀中指出，巴拉州政府疏於通知並諮詢會受這份倡議衝擊的傳統社區；檢方還說巴西的法律不允許碳權預售。

巴拉州政府反駁檢方指控，表示正計劃與可能被這項倡議影響到的社區辦多達47場協調會，沒有一場是強迫性質。

州政府在聲明裡還說，所有碳抵換積分買賣，只會在減排成果經認證、碳權正式核發後才會進行。

巴拉州這項倡議是全球首批「管轄型」碳權機制之一，這類碳權計畫由公部門主導，涵蓋整個州或全國，以因應外界對仰賴私人地主所推動碳權項目在影響力與可信度方面的質疑。（譯者：陳亦偉）1140607