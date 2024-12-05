台江廢魚塭變碳匯倉庫 台灣大助藍碳紅樹林復育

（中央社記者江明晏台北26日電）台灣大哥大今天宣布推動「藍碳紅樹林復育計畫」，將在「台江國家公園」的廢棄魚塭種植3000棵紅樹林，打造兼具生態保育與科學研究的示範基地，進行為期3年「紅樹林複合式養殖負碳技術」實驗，預期每年每公頃可吸收達77公噸二氧化碳。

全球暖化日益嚴重，自然碳匯藉由吸碳固碳能力，成為全球淨零碳排的解方之一，台灣大哥大今天簽署「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫」ESG合作備忘錄，以產官學力量推動「台灣大藍碳紅樹林復育計畫」。

台灣大表示，此計畫為全球首創，結合紅樹林復育、複合式養殖以及奈米科技，將魚塭內的養殖廢水轉化為促進紅樹林生長的養分，提升紅樹林的碳吸存能力，碳移除能力提升至少4倍，預期每年每公頃可吸收高達77公噸二氧化碳，同時有效淨化廢棄魚塭的水質、固灘護堤，也豐富當地生物多樣性。

台灣大指出，「藍碳紅樹林復育計畫」預計從2025年展開，由國立中興大學生命科學系教授林幸助擔任計畫主持人，15名來自9家機構的研究人員共同投入，將在台南市安南區「台江國家公園」城西濕地特別景觀區的廢棄魚塭，種植3000棵紅樹林，打造兼具生態保育與科學研究的示範基地，進行為期3年「紅樹林複合式養殖負碳技術」的實驗，以量化統計紅樹林碳吸存量、溫室氣體排放變化及對生物多樣性的影響。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，「台灣大藍碳紅樹林復育計畫」不只是一項工程，更是一場與自然的對話，是科技與生態的結合，該計畫預計2025年啟動，透過大自然中最有效的碳捕捉器之一的藍碳，吸收大氣中的二氧化碳，希望有效減緩氣候變遷，也同步實現土地活化、國土保育，邁向2050年生物多樣性「淨正向衝擊」等目標。（編輯：潘羿菁）1131205