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響應淨零碳排 26家衛福部立醫院114年3月前碳盤查

2024/12/06 15:14:05

衛福部6日舉行「跨域齊心．部醫永續」記者會，由衛福部長邱泰源（右5）帶領26家部立醫院攜手產官學研共同簽署「永續發展倡議書」。中央社記者沈佩瑤攝 113年12月6日

衛福部6日舉行「跨域齊心．部醫永續」記者會，由衛福部長邱泰源（右5）帶領26家部立醫院攜手產官學研共同簽署「永續發展倡議書」。中央社記者沈佩瑤攝 113年12月6日

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）響應淨零碳排，衛生福利部今天與台灣永續能源研究基金會簽署「永續發展倡議書」，並研議未來將永續發展納入醫院評鑑，最快將在明年3月前完成26家部立醫院碳盤查。

響應聯合國SDGs永續發展與總統賴清德2050淨零碳排政策，衛福部長邱泰源出席「跨域齊心．部醫永續」記者會，並在會前接受媒體聯訪指出，今天這場儀式特別有意義，因世界醫師會會長菲立普（Ashok Philip）等世界醫師會3巨頭都將出席。

邱泰源指出，多年來世界醫師會持續為台灣加入世界衛生大會（WHA）倡議，每年致函世界衛生組織（WHO）表達挺台之意，是重要的國際友人。

為積極推動永續發展，邱泰源表示，已研議將永續發展納入醫院評鑑，目前部醫體系內已與經濟部及環境部共同合作推動醫療院所綠色節能淨零碳排輔導計畫，陸續協助醫院進行碳盤查、培育碳盤查種子人員。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長林名男說明，預計明年3月前完成26個部立醫院碳盤查，而他負責新成立的部醫永續推展中心，將協助整合部醫的4大永續工作，包含永續環境、醫療減排；風險調適、韌性醫療；幸福職場、社會關懷；數位轉型、卓越醫療。

衛福部表示，此次共同簽署及見證的國內機關（構）包含TAISE台灣永續能源研究基金會、衛福部所屬26家醫院，衛福部、醫福會、環境部，陽明交通大學、中原大學、清華大學、雲林科技大學、成功大學及財團法人工業技術研究院，是1場產官學研的跨域合作。（編輯：管中維）1131206

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