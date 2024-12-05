遠傳攜手微軟啟動醫療永續雲 助新光醫院碳管理

（中央社記者江明晏台北5日電）遠傳電信今天宣布，與台灣微軟、新光醫院共同啟動全台首座「醫療永續雲」，助醫療產業進行碳管理；遠傳總經理井琪說明，遠傳開發智慧醫療，除了聚焦國內市場，也密切觀察輸出海外的計畫。

2024台灣醫療科技展今天登場，推動醫院減碳，新光醫院、遠傳電信、台灣微軟共同宣布啟動全台首座醫療永續雲。

井琪表示，遠傳2017年協助新光醫院導入資訊系統轉置，將門診、急診、住院3大系統整合，並建立平台，介接將近100套資訊系統、醫療設備與儀器；2022年雙方攜手於帛琉打造遠距醫療中心，將醫療資源輸出國際。

她說明，在ESG趨勢之下，2023年遠傳也協助新光醫院3階段打造綠色機房，接著遠傳攜手微軟與新光醫院打造全台首座醫療永續雲，協助新光醫院進行碳管理。

井琪受訪時表示，新光醫院所有醫療活動產生的碳排，都能運用能源管理系統蒐集，並運算出來，也透過生成式AI產出報告，協助醫院端規劃節能減碳，她坦言，「許多淨零應用的前提是數位化，兩者是相輔相成的」。

至於遠傳智慧醫療輸出海外的計畫，井琪表示，密切觀察市場需求，例如印尼是多島嶼國家，每個島上醫療都完備是不容易的，遠距醫療是好的解決方案，遠傳與亞東醫院正在拓展東南亞市場，前陣子團隊有去印尼，目前已完成與數家醫院合作的POC（概念性驗證）。

整體而言，井琪認為，遠傳智慧醫療會先聚焦國內市場，遠傳5G遠距診療在國內市場仍大有可為，目前自行開發的5G遠距診療平台已導入22家大型醫院、77家地區醫院或診所。現在也配合政府的在宅急症照護。

而數位轉型商機也具備輸出海外潛力，她表示，例如日本對於遠傳透過回收運具電池，作為不斷電系統就很感興趣。

此外，中華電信也參展2024台灣醫療科技展，與台北榮民總醫院合作，展示從居家到醫療場域共4項健康醫療AI應用服務，包括智慧醫療在宅照護應用、智慧客服機器人、MLOps加速醫療AI應用落地－DeepFlow智慧分析平台以及洗腎安全AI模型應用，展現AI智慧科技在醫療領域的應用。（編輯：林家嫻）1131205