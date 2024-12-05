沙灘吸碳先例 中山大學旗津種60棵椰子樹年吸1.5噸

（中央社記者林巧璉高雄5日電）國立中山大學碳索實驗室攜手高市府，今天在旗津海水浴場種下60棵耐鹽可可椰子樹，開創沙灘地吸碳先例，未來每棵椰樹預計每年可吸收約25公斤二氧化碳，總年吸碳量可達1500公斤。

中山大學透過新聞稿表示，「椰林吸碳計畫」開創沙灘地吸碳先例，有望成為減緩氣候變遷與沙灘保護的基石；典禮在計畫主持人、中山大學海洋科學系特聘教授洪慶章帶領下，圓滿完成。

洪慶章指出，可可椰子樹強韌根系不僅可有效防止沙灘侵蝕、抗強風，更具備顯著吸碳潛力；根據國外文獻指出，每棵椰樹種植後第5年至25年間，保守固碳量每年平均可吸收約25公斤二氧化碳。

洪慶章說，未來此計畫若擴展至1公頃海濱沙灘，預計可種植900棵椰子樹，年吸碳量可達23噸；目前大安森林公園年吸碳量為每公頃10噸二氧化碳，900棵椰子樹的年吸碳量將是大安森林公園的2.3倍之多，值得期待。

高雄市政府觀光局表示，為配合旗津椰林吸碳計畫，與中山大學多次現勘並評估周邊環境，最終選定於「鍾愛之門」前種植椰子樹，打造獨具特色地景風貌，成為旗津賞夕、觀星新秘境；此片椰林不僅是沙灘地吸碳先例，更將成為美麗生態景觀，提升觀光價值。

中山大學將持續監測椰子樹吸碳效果，期望未來更多台灣海濱沙灘也見到結實椰林，企業參與減碳行動，民眾也能享受清涼椰子汁。

中山大學主秘李慶男致詞時表示，這一項創新計畫結合環境保護與社會價值，邁向永續未來；活動充分發揮閒置沙灘土地潛力，實現吸碳願景，同時達成防止沙灘侵蝕、改善環境景觀，以及強化生態系統功能等多重目標，成為推動海洋保育與生態教育重大里程碑。

中山大學表示，此次活動由高雄市政府工務局指導、觀光局協辦，並獲合作金庫贊助，響應國家推動碳中和與土地永續發展理念。（編輯：陳仁華）1131205