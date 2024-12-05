114年起小屋頂設太陽光電最高獎勵30萬 估12萬戶受惠

（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院會今天通過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，自明年起至117年止，屋頂面積1000平方公尺以下的私有建築物若設置太陽光電，每瓩（KW）獎勵新台幣3000元，每案最高30萬元，地方政府可加碼獎勵，估計將有12萬戶受惠，帶動720億元的投資額。

為達成2050淨零轉型目標，行政院會今天通過經濟部提出的「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」。

經濟部報告指出，根據內政部提供的資料分析，台灣屋頂面積比例小於1000平方公尺以下僅設置10%太陽光電，尚有潛力，不過小容量案件光電行政程序成本與大容量案件相當，因此投資報酬率低，因此希望透過獎勵金、簡化流程以及地方政府可加碼獎勵金，提升民眾設置誘因。

根據計畫，自明年起，屋頂面積1000平方公尺以下的私有建築物（包含屋主或光電業者）若設置太陽光電，獎勵金額每瓩3000元，每案最高30萬元，地方政府可加碼獎勵。計畫自民國114年起至117年止，總經費40.8億、每年10.2億元，由經濟部撥款，地方政府執行，估有12萬戶受惠，預計帶動720億元的投資額。

計畫也簡化民眾申請流程與文件，包含建議地方政府於受理申請人設備登記時，得併同審查申請獎勵款，且僅需申請表、身分證明文件、設備登記文件、領據、存摺影本共5樣文件。

經濟部指出，過去屋頂型光電推動成效佳，社會支持度高、環境爭議性小，因此規劃獎勵誘因，期盼提升民眾設置意願，降低入門門檻，使屋頂型光電持續為台灣再生能源發展的主力。

經濟部次長連錦漳出席政院會後記者會表示，現行太陽光電設置以大型建築物跟中型建築物為主，量能已經差不多，因此未來將以小屋頂作為政策推動主力。

經濟部能源署長游振偉在記者會中補充說，目前小屋頂太陽光電設置成本，每瓩在5.5萬元到6萬元之間，這項計畫是提供成本補貼，實際獎勵金需視個案差異。他強調，部分縣市本來就有補助太陽光電設置，此次希望透過中央預算挹注，共同推動淨零政策。

至於太陽光電設置成效及未來目標，經濟部指出，今年太陽光電累積設置已經達13.82GW（百萬瓩），其中屋頂型達8.76GW，後續階段性目標為太陽光電在115年達20GW，預計119年擴大設置、穩健發展，累積目標達31GW。（編輯：林淑媛）1131205