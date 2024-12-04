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日月潭首條碳註銷遊程 較自駕旅行減一半碳排量

2024/12/04 15:58:17

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）日月潭第1條碳註銷遊程以電動輔助自行車、電動船、步道健行、選用在地食材等低碳模式，將2日遊1人碳排量降至45公斤，較自駕旅行減少46公斤，再透過碳權洽購申請碳註銷證明。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天透過新聞稿表示，為推展國際觀光與永續旅遊，發展出日月潭第1條「碳註銷」遊程，以電動輔助自行車、電動船、步道健行等低碳模式體驗日月潭，並深入集集小鎮探訪里山生活，透過寓教於樂，了解在地人文與食農知識。

日月潭國家風景區管理處表示，日月潭集集低碳2日遊行程由台灣觀光創新協會進行產品碳足跡計算，再由台北城市科技大學永續觀光研究中心查核，遊程中盡可能減少碳排、選擇低碳排交通運具如電動船、電動輔助自行車、結合食農教育選擇在地食材以減少碳足跡。

日管處表示，因此將1名旅客2日遊碳排放量降至45公斤，較一般自駕旅行91公斤減少46公斤，減碳量超過一半，遊程中產生無法避免的碳排，則透過碳權開發商禾豐碳中和有限公司依照碳排公噸數洽購碳權，並申請獲國際黃金標準的碳註銷證明（Carbon Offset）。

日管處表示，日月潭率先進行遊程碳足跡計算，盼更多碳註銷遊程加入，透過建立碳足跡自動追跡系統概念，未來可提供更多元、可數據標準化的低碳遊程，並結合國際碳權交易平台，提供客製化碳抵消方案，以符合國際旅遊巿場供應鏈及企業ESG永續發展需求。（編輯：陳仁華）1131204

日管處 日月潭 淨零台灣 交通部觀光署日月潭國家風景區管理處

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