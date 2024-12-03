增銀行融資離岸風場誘因 國家融資保證成數升至8成

（中央社記者曾智怡台北3日電）離岸風電區塊開發2026到2031年融資需求估達新台幣1.08兆元，經濟部今天表示，為提升官股銀行等金融機構融資離岸風場誘因，綠能建設專案融資的國家融資保證成數從6成提高至8成。

經濟部能源署今天發布新聞稿表示，離岸風電發展正式邁入區塊開發階段，2026到2031年預計有1.08兆元融資需求，國發會、財政部及經濟部已推動國發基金與8大官股銀行共同提供融資保證整體量能可達900億元，協助離岸風場取得融資，並擔保一般企業順利購買綠電。

能源署官員補充，目前保證額度尚餘約800億元。

能源署指出，經濟部與國發會近期共同合作，針對適用在開發商專案融資的綠能建設，國家融資保證成數由6成提高至8成，提升官股銀行等金融機構融資離岸風場誘因，促進國內離岸風電市場永續發展。

能源署說明，離岸風電融資作業須具備長期且穩定支付購電費用能力，因此，國家融資保證機制針對一般企業購買綠電，提供單一企業融資額度且最高可保證8成，可讓國內缺乏長期國際信評的購電企業多增添一道信用保障。

同時，讓銀行團於檢視風場企業購電協議（CPPA）進行融資時，能夠增加銀行融資信心，協助健全風場財務結構。

經濟部強調，國內企業用戶為提高國際競爭力，有大量且具競爭力的綠電需求，如RE100（Renewable 100，即100%採用再生能源）等，且高階製程需達到更高綠電比例，2030年前提高台灣製造產品的綠電比例已成迫切要務，國家融資保證機制可促使銀行及保險基金投入資金支持離岸風場融資需求，進而使國內高科技產業可獲得足夠綠電使用。（編輯：楊凱翔）1131203