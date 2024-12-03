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富威電力打造綠電交易平台 規劃明年1月上市

2024/12/03 19:23:24

（中央社記者潘智義台北3日電）森崴能源旗下富威電力規劃明年1月中掛牌上市，富威電力董事長胡惠森今天表示，在打造綠電交易大平台前提下，他盼節能、儲能事業3至5年後切割成立新公司。

富威電力今天舉行媒體交流會，胡惠森指出，富威電力售電來源除母公司森崴能源，目前大部分都來自母公司以外供應者，代表富威電力已是多元的綠電交易平台。

據國家再生能源憑證中心的資料顯示，今年1月1月至10月21日止，累計發放的再生能源憑證總量排名，森崴能源子公司富威電力以15萬8538張，居綠電銷售第一，其中主要的電力供應來源，除母公司森崴能源外，主要來自各大發電業者的信賴委託，打造跨平台的綠電售電平台。

國家再生能源憑證中心顯示，輝達（NVIDIA）在高雄南軟的人工智慧（AI）機房，也是使用富威電力的綠電，自去年第3季開始，每月約使用30至50萬度綠電。

胡惠森指出，2023年台灣用電量達2756.2億度，其中55%來自工業用電，推估2030年台灣的綠電需求約400億度，2040年上看1700億度，再生能源市場可期。

他說明，配合政府推出的深度節能推動計畫，預計2024至2027年將投入353億元經費，達到節電206億度電的目標，預估將帶動3266億元的節能投資效益。

不過，胡惠森認為，不能只依賴台灣節能市場，必須選定臨近，且電價較貴的國家，如菲律賓即是可考慮的市場。

另外，他建議，漁電共生政策應將漁、電分流，依現行規定，參與漁電共生的發電業者與漁業養殖業者綁在一起，若養殖業者一旦在契約未到期即停養，未及時找到新的接替者，則發電業者的發電設施也須拆除；比較合理的做法是，發電業者承諾提供案場給養殖業者使用，由農委會先承包，再交給養殖業者，萬一養殖業者中途退養，也由政府出面找新的養殖戶參與。（編輯：楊凱翔）1131203

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