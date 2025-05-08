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研究：最富10%人口負全球暖化2/3責任

2025/05/08 17:22:49

示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社巴黎7日綜合外電報導）研究人員今天表示，自從1990年以來，舉世最富有的10%人口對全球暖化負有2/3的責任。

法新社報導，這是首度以量化方式就私人財富集中對極端氣候事件的影響進行研究。他們在報告中指出，富人在消費和投資上的作法已大幅提高致命性熱浪和乾旱的風險。

報告第一作者、蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）科學家熊恩加特（Sarah Schoengart）告訴法新社：「我們直接將富人的碳足跡與真實世界的氣候衝擊建立起關聯。」

「這是一種從碳核算邁向氣候課責的轉變。」

根據發表在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊的研究結果，最富有的1%人口對百年一遇熱浪的貢獻度是全球平均值的26倍、對亞馬遜地區發生乾旱的貢獻度則是17倍。

中國和美國最富有10%人口的碳排放，分別導致極端高溫事件增加2至3倍，而這兩國的這群人合計貢獻了全球近一半的碳汙染。

燃燒化石燃料和砍伐森林已經造成地表均溫上升攝氏1.3度，且大多數升溫發生在過去30年間。

熊恩加特和團隊成員結合經濟數據和氣候模擬來追蹤全球不同收入群體的碳排放，並評估這些排放對某些因氣候變遷加劇的極端天氣造成了什麼影響。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140508

中國 蘇黎世 亞馬遜 美國 淨零國際 碳排放

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