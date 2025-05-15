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西班牙大停電原因未明 朝野就核電存廢能源策略開戰

2025/05/15 07:51:28

西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，金融與商業活動幾乎全面喊停，當天生意最熱絡的是備有緊急發電機的連鎖超市龍頭梅爾卡多納超市，搶購人潮不斷，結帳區大排長龍。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日

西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，金融與商業活動幾乎全面喊停，當天生意最熱絡的是備有緊急發電機的連鎖超市龍頭梅爾卡多納超市，搶購人潮不斷，結帳區大排長龍。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日

（中央社記者胡家綺馬德里14日專電）伊比利半島歷史性大停電原因至今尚待釐清，西班牙朝野已針對能源策略展開激辯，反對黨要求政府延後廢核時程，總理桑傑士則堅持西班牙能源的未來「要麼綠電、要麼沒電」。

西班牙與葡萄牙在4月28日中午發生史無前例的大規模停電，交通、通訊、網路、商業與金融全面癱瘓，影響5500萬人的生活，約12小時後才恢復供電。

西班牙國家報（El País）指出，西班牙當局目前仍在調查大停電的原因，目前僅鎖定停電源頭來自格拉納達（Granada）、巴達霍斯（Badajoz）與塞維亞（Sevilla）3省發生的連續3次斷電，最終導致系統崩潰。

不過，由於停電當時西班牙的再生能源發電量高達70%，其中59%為太陽光電、11%為風電，引發外界質疑「再生能源比例過高」是造成電網系統不穩、進而引發停電的主因。

向來捍衛核能的西班牙右翼反對黨「人民黨」（PP）因此更加鞏固「再生能源無法確保穩定供電，將增加國家能源安全風險」的理論，黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）近來砲火全開，猛攻西班牙左翼聯合政府主張的「能源轉型」策略。

費霍堅信，西班牙「迫切需要核能作為基載電力」，甚至在國會提出「聲明案」（Proposición no de ley），要求政府放棄2019年與能源公司議定的廢核計畫，延後西班牙預定在2027年至2035年間逐步關閉5座現役核電廠的時程表。

此外，費霍要求西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）為大停電所造成的混亂引咎辭職，並譴責桑傑士是「能源狂熱分子」，迫使西班牙供電系統背負執政黨的「意識形態」。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，桑傑士已承諾對導致大停電的原因「調查到底」，並保證「絕對透明」，但他也提醒，要找出停電主因「需要時間」，因為當局必須仔細檢查停電當天中午12時15分至12時33分之間，電力系統中4200座發電廠所生成的7.56億個數據點。

桑傑士指出，政府除了陸續收到西班牙電網營運商「西班牙電網公司」（Red Eléctrica，REE）的數據分析外，已經成立一個由生態轉型部主導的技術分析委員會，並向歐盟執委會申請一份獨立報告。此外，西班牙國家法院（Audiencia Nacional）也正在調查此案。

面對「人民黨」和極右翼「民聲黨」（Vox）的猛烈抨擊，桑傑士呼籲反對陣營，在調查未有明確結果前，不要製造噪音以及只顧及既定企業利益的辯論，他認為，反對黨將「大停電與核能發電量過低」綁在一起，是一種「政治操弄」。

桑傑士堅持，西班牙不會偏離核電歸零的路線圖，他強調，政府對潔淨能源的支持，並非受到「意識形態」或「經濟利益」的驅動，而是因為能源的未來「要麼是綠電、要麼就不存在」。（編輯：張芷瑄）1140515

西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，天性樂觀的西班牙人發揮活在當下的生活哲學，和鄰居與親友聚集在街頭和廣場，以日光閱讀、畫畫、玩桌遊，開派對找樂子，冷靜面對危機。圖為停電當天，首都馬德里一處路邊長椅，年輕人悠閒下棋等待供電恢復。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日
西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，天性樂觀的西班牙人發揮活在當下的生活哲學，和鄰居與親友聚集在街頭和廣場，以日光閱讀、畫畫、玩桌遊，開派對找樂子，冷靜面對危機。圖為停電當天，首都馬德里一處路邊長椅，年輕人悠閒下棋等待供電恢復。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日
西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，自中午至深夜約12個小時期間，怕餓肚子的民眾紛紛搶購食品。圖為停電當天，首都馬德里一處西班牙火腿專賣店，貼著「已無三明治」的公告。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日
西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，自中午至深夜約12個小時期間，怕餓肚子的民眾紛紛搶購食品。圖為停電當天，首都馬德里一處西班牙火腿專賣店，貼著「已無三明治」的公告。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日
西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，交通全面停擺，班機大亂、火車癱瘓、捷運停駛。圖為停電當天，首都馬德里一處關閉的捷運站。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日
西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，交通全面停擺，班機大亂、火車癱瘓、捷運停駛。圖為停電當天，首都馬德里一處關閉的捷運站。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日
西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，交通首當其衝，紅綠燈號誌不亮，高速公路塞車嚴重，導致許多民眾回不了家，只剩下公車持續行駛。圖為停電當天，首都馬德里的民眾守秩序地排隊等候公車情景。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日
西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，交通首當其衝，紅綠燈號誌不亮，高速公路塞車嚴重，導致許多民眾回不了家，只剩下公車持續行駛。圖為停電當天，首都馬德里的民眾守秩序地排隊等候公車情景。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日
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