西班牙大停電原因未明 朝野就核電存廢能源策略開戰

（中央社記者胡家綺馬德里14日專電）伊比利半島歷史性大停電原因至今尚待釐清，西班牙朝野已針對能源策略展開激辯，反對黨要求政府延後廢核時程，總理桑傑士則堅持西班牙能源的未來「要麼綠電、要麼沒電」。

西班牙與葡萄牙在4月28日中午發生史無前例的大規模停電，交通、通訊、網路、商業與金融全面癱瘓，影響5500萬人的生活，約12小時後才恢復供電。

西班牙國家報（El País）指出，西班牙當局目前仍在調查大停電的原因，目前僅鎖定停電源頭來自格拉納達（Granada）、巴達霍斯（Badajoz）與塞維亞（Sevilla）3省發生的連續3次斷電，最終導致系統崩潰。

不過，由於停電當時西班牙的再生能源發電量高達70%，其中59%為太陽光電、11%為風電，引發外界質疑「再生能源比例過高」是造成電網系統不穩、進而引發停電的主因。

向來捍衛核能的西班牙右翼反對黨「人民黨」（PP）因此更加鞏固「再生能源無法確保穩定供電，將增加國家能源安全風險」的理論，黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）近來砲火全開，猛攻西班牙左翼聯合政府主張的「能源轉型」策略。

費霍堅信，西班牙「迫切需要核能作為基載電力」，甚至在國會提出「聲明案」（Proposición no de ley），要求政府放棄2019年與能源公司議定的廢核計畫，延後西班牙預定在2027年至2035年間逐步關閉5座現役核電廠的時程表。

此外，費霍要求西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）為大停電所造成的混亂引咎辭職，並譴責桑傑士是「能源狂熱分子」，迫使西班牙供電系統背負執政黨的「意識形態」。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，桑傑士已承諾對導致大停電的原因「調查到底」，並保證「絕對透明」，但他也提醒，要找出停電主因「需要時間」，因為當局必須仔細檢查停電當天中午12時15分至12時33分之間，電力系統中4200座發電廠所生成的7.56億個數據點。

桑傑士指出，政府除了陸續收到西班牙電網營運商「西班牙電網公司」（Red Eléctrica，REE）的數據分析外，已經成立一個由生態轉型部主導的技術分析委員會，並向歐盟執委會申請一份獨立報告。此外，西班牙國家法院（Audiencia Nacional）也正在調查此案。

面對「人民黨」和極右翼「民聲黨」（Vox）的猛烈抨擊，桑傑士呼籲反對陣營，在調查未有明確結果前，不要製造噪音以及只顧及既定企業利益的辯論，他認為，反對黨將「大停電與核能發電量過低」綁在一起，是一種「政治操弄」。

桑傑士堅持，西班牙不會偏離核電歸零的路線圖，他強調，政府對潔淨能源的支持，並非受到「意識形態」或「經濟利益」的驅動，而是因為能源的未來「要麼是綠電、要麼就不存在」。（編輯：張芷瑄）1140515

西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，天性樂觀的西班牙人發揮活在當下的生活哲學，和鄰居與親友聚集在街頭和廣場，以日光閱讀、畫畫、玩桌遊，開派對找樂子，冷靜面對危機。圖為停電當天，首都馬德里一處路邊長椅，年輕人悠閒下棋等待供電恢復。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日

西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，自中午至深夜約12個小時期間，怕餓肚子的民眾紛紛搶購食品。圖為停電當天，首都馬德里一處西班牙火腿專賣店，貼著「已無三明治」的公告。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日

西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，交通全面停擺，班機大亂、火車癱瘓、捷運停駛。圖為停電當天，首都馬德里一處關閉的捷運站。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日

西班牙4月28日發生史上最嚴重大停電，交通首當其衝，紅綠燈號誌不亮，高速公路塞車嚴重，導致許多民眾回不了家，只剩下公車持續行駛。圖為停電當天，首都馬德里的民眾守秩序地排隊等候公車情景。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年5月15日