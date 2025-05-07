關西電力將蓋日本最大儲電站 擬2027年度啟用

（中央社東京7日綜合外電報導）日本關西電力公司將在大阪府一處火力發電廠舊址興建日本最大規模的儲電站，以便暫存風力和太陽能等再生能源所產生的電力，盼藉由調節供需來防止再生能源設備停止運作。

「日本經濟新聞」6日報導，再生能源的發電源會受天氣影響，供應不穩定，若供需失衡則會引發大規模停電，像是九州電力與關電等電力公司2023年度以後，就因此頻繁地刻意停止再生能源發電，因此能在電力過剩時充電，電力不足時放電的儲電站，必要性與日俱增。

關電這座新的儲電站將座落在石油火力發電廠「多奈川發電廠」舊址，預計2027年度起開始運作，占地面積約2萬平方公尺，擬2025年度動工。

這座儲電站的容量約40萬千瓦小時，一次充放電可滿足4萬6000個家戶單日用電需求。包括計畫中的設施在內，這將成為日本規模最大的儲電站。

關電與歐力士集團（ORIX）去年在和歌山縣開設「紀之川儲電站」，儲電容量相當於能滿足1萬3000個家戶的需求，總投資額80億日圓，而這座新儲電站的容量相當於「紀之川儲電站」約3倍，事業全體投資額上看數百億日圓。

愈來愈多企業在工廠等設施使用再生能源產生的電力，像是日本大型電信公司KDDI公司計劃在大阪府堺市的夏普工廠原址打造人工智慧（AI）用的數據中心，就需要耗費大量電力，這間數據中心的供電擬全部依靠再生能源。然而要增加再生能源的供給，蓄電池相關資源就不可或缺。

除了「紀之川儲電站」，關電也打算在北海道札幌市整建儲電站，這將是關電第3座儲電站。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140507