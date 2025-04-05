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路透：美能源部擬砍儲能電池與碳捕集項目經費

2025/04/05 17:30:22

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）據路透社取得的一份清單顯示，美國能源部正考慮削減數十億美元資金，這些經費原本用於示範新興的能源儲存與碳捕集專項。

路透社報導，若撤銷這些專項的資金，將對有前景的新興減碳技術造成重大打擊。由於大多數傳統民間投資者認為這類技術風險太大不願投入 ，這些技術高度仰賴政府支持。

在美國能源部「潔淨能源示範辦公室」（Office of Clean Energy Demonstrations）資助的20多個專項裡，有部分被標註為「削減」。

被列入削減名單的專項包括4個去年共獲得3億900萬美元的碳捕集先導計畫，以及3個位於加州、德州和北達科他州、總計獲得8億9000萬美元的後期示範計畫，這些示範計畫目標是整合碳捕集、運輸和儲存技術。

碳捕集聯盟（Carbon Capture Coalition）執行總監史托拉克（Jessie Stolark）接受訪問時說：「我們所有成員都在強調，這些是極其重要的專項，在這個時間點被撤資是災難性的。」

史托拉克還說，有些專項已開始運作試驗井，或動工興建。

清單也顯示，在9個長時儲能電池專案中，有6個將面臨經費縮減。相關公司之前獲得3億5000萬美元，用於開發延長儲電時間的技術，幫助公用事業和電網營運商有效整合太陽能和風能等再生能源。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1140405

加州 美國能源部 碳盤查

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