環部擬訂醫院碳盤查指引 6月底前完成

（中央社記者張雄風台北30日電）環境部今年初公告擴大碳盤查對象，23家醫學中心明年需上網公布碳盤查結果。環境部表示，醫院碳盤查主要以用電為主要範圍，如空調冷煤的使用等，預計今年6月底前會完成指引。

環境部今年初正式公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，明年開始，包括用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄。

「真的不用太過緊張」，環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，曾有醫院詢問，一般民眾開車到醫院就醫，會不會也算在醫院的碳排，這部分現在不會要求醫院掌握；其他諸如廢棄物、廢水管理等，也都不在目前盤查的項目中。

蔡玲儀進一步說明，雖然本次將碳盤查範圍擴大至醫學中心，但主要是針對直接與間接（用電）排放，「重點在揭露」，先進行碳盤查後，才能知道後續減少排放的方向；且目前也不會收碳費。

醫院部分，蔡玲儀說，先納入經衛生福利部醫院評鑑評定為醫學中心者，目前計有23家醫學中心，明年就要將碳盤查的結果公布上網。

蔡玲儀指出，醫院的設施除了用電外，很多醫院也可能會有鍋爐，會使用油或天然氣，也都屬於燃料。為了讓醫院碳盤查更有方向，今年6月底前就會完成碳盤查指引，會有一致性的標準；另外也會針對如服務業、交通運輸業等擴大盤查的對象也會擬指引，並會邀衛福部、交通部等共同討論。

蔡玲儀說，至於大專校院部分是否會獨立設立指引、或與服務業通用，也還在討論。

蔡玲儀補充，其實在大型醫院中，「用電」會是最大的排放源，因為必須要維持一定溫度，因此在溫室氣體中「冷媒」就會是大宗；後續可以根據指引，是否有用到這些溫室氣體、用到多少，使用哪些設備等逐項核對，碳盤查就會更容易。

蔡玲儀提到，雖然擴大碳盤查對象不用請第三方進行查驗，但環境部仍然會進行檢查，確認是否有疏漏；過去沒有做過相關的碳盤查，因此未能確認23家醫學中心占所有醫療院所排放量的占比，現在同樣「由大到小」，後續再逐步規範。（編輯：陳清芳）1140330